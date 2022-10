Marea Britanie: Centru pentru imigranți, atacat cu bombe incendiare (VIDEO)

Un centru pentru imigranți din Marea Britanie a fost atacat cu bombe incendiare, duminică după-amiază. Potrivit atacatorul era un bărbat alb, care a ajuns la centrul din Dover într-un automobil. El a aruncat trei bombe incendiare. După atac, bărbatul și-a legat un ștreang improvizat în jurul gâtului, prins de un stâlp metalic, și a plecat cu mașina, strangulându-se.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

This is reported as an attack on a migrant camp in Dover UK. Reported as fire bomb thrown and ripping through the camp. Id hardly call this ‘ripping through’ 🙄.

