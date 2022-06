Marea Britanie, după ce Ucraina a utilizat cu succes rachetele Harpoon: Capacitatea Rusiei de a proiecta forță maritimă în nord-vestul Mării Negre, în mare parte neutralizată

Ministrul britanic al apărării a confirmat „aproape sigur” că forțele ucrainene cu două rachete antinavă Harpoon donate de Occident. Londra a vorbit și despre capacitatea Rusiei de a proiecta forță maritimă în nord-vestul Mării Negre, o capacitate despre care spune că a fost în mare parte neutralizată de apărarea costieră ucraineană.

„Pe 17 iunie 2022, forțele ucrainene au revendicat prima lor utilizare cu succes a rachetelor antinavă Harpoon donate de Occident asupra forțelor maritime ruse. Ținta atacului a fost aproape sigur remorcherul naval rusesc Spasatel Vasili Bekh, care ducea arme și personal pe Insula Șerpilor în nord-vestul Mării Negre”, a precizat Ministerul britanic al apărării, marți, într-o actualizare a informațiilor despre felul în care decurge războiul din Ucraina.

Ministerul britanic al apărării a explicat că distrugerea remorcherului rusesc pe când acesta se afla într-o misiune de reaprovizionare arată dificultatea pe care o întâmpină Rusia în tentativa de a-și sprijini forțele de pe Insula Șerpilor.

„Distrugerea vasului rusesc într-o misiune de reaprovizionare demonstrează dificultatea cu care se confruntă Rusia când încearcă să își sprijine forțele care ocupă Insula Șerpilor. Este cel mai recent dintr-o serie de vase rusești, inclusiv crucișătorul Moskva, care au fost afectate sau distruse de Ucraina în timpul conflictuluI”, a punctat Londra.

„Capacitatea ucraineană de apărare costieră a neutralizat în mare parte capacitatea Rusiei de a stabili control pe mare și de a proiecta forță maritimă în nord-vestul Mării Negre. Asta a subminat viabilitatea proiectului operațional inițial al Rusiei pentru invazie, care implica menținerea regiunii Odesa în pericol de pe mare”, se mai arată în comunicatul instituției britanice.

