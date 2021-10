Marea Britanie: Supermarketurile ascund rafturile goale cu poze cu legume și fructe. „Mmmm, fotografii delicioase cu sparanghel” (FOTO)

Supermarketurile din Marea Britanie au început să folosească poze cartonate cu fructe, legume și alte produse pentru a ascunde rafturile goale. După oficializarea Brexitului, englezii se confruntă cu lipsa acută de șoferi de TIR, dar și de angajați în ferme și fabrici de procesare a alimentelor.

Tesco, de exemplu, folosește imagini cu sparanghel, morcovi, portocale și struguri, notează The Guardian. În Fakenham sunt morcovi falși, iar în Milton Keynes poze cu struguri. Tactica fotografiilor e folosită și de Sainsbury’s.

Tesco have the fake asparagus out this morning pic.twitter.com/QokEJGs81W

— 👻🦇🎃Patrick-or-Treat Dalton 💀🎃🦇 (@shitlondon) October 22, 2021