Mark Rutte, întrebat despre Klaus Iohannis. Ce a spus despre cursa pentru șefia NATO

Mark Rutte, despre Klaus Iohannis și cursa pentru șefia NATO

Aflat joi la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, prim-ministrul olandez a fost întrebat de un jurnalist despre Klaus Iohannis, care „se crede un șef NATO mai bun”, transmite .

„Nu știu cât de departe stați unul de celălalt la masă, dar cât de comod va fi? Ați încercat să-i faceți semne cu piciorul pe sub masă sau e prea departe?”, l-a întrebat jurnalistul.

Mark Rutte a răspuns: „Cu siguranță nu o să fac asta, pentru că este un om minunat. Este Președinte al României de 10 ani și am lucrat bine aproape mereu. Este un lider credibil pentru țara lui. Cât despre NATO, așa cum știți, nu zic nimic”.

Întrebat dacă este de părere că președintele Klaus Iohannis ar fi un lider credibil și pentru NATO, oficialul olandez a evitat iarăși un răspuns direct, afirmând că nu va face comentarii pe această temă.

Ce a spus Klaus Iohannis despre Mark Rutte

Aflat și el la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, Președintele României a susținut la rândul său o conferință de presă și a fost și Mark Rutte.

„Cred că nu este niciun secret că am discuții bilaterale cu aliați și mulți au menționat că li s-a părut că am venit exact cu temele sunt foarte importante, dar, sigur, în discuții bilaterale au întrebări legate și de alte teme. Până acum, am avut discuții, ca să spun așa (…), foarte bune (…). Fiind o competiție atipică, nu cred că este rolul meu să spun despre celălalt competitor cum va face și ce va face, dar cred că ne deosebește geografia, istoria și, cu siguranță, sunt unele teme unde abordările noastre ambele sunt foarte constructive, dar ușor diferite în ce privește viitorul NATO”, a răspuns Klaus Iohannis în dialogul cu reporterii.