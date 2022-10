Mărturiile groaznice ale supraviețuitorilor busculadei din Seul. Sute de tineri s-au călcat în picioare (VIDEO)

151 de tineri au murit și alți aproape 150 au fost grav răniți în noaptea de sâmbătă spre duminică la o petrecere găzduită de un bar din Itaewon, Seul, capitala Coreei de Sud. Cei mai mulți dintre ei au sfârșit călcați în picioare. Se pare că busculada ar fi fot provocată de un grup de petrecăreți s-ar fi îndreptat către un bar pentru a fi mai aproape de o vedetă.

Printre victime sunt și 19 străini.

Martorii descriu scene groaznice, cu oameni căzuți unul peste altul și călcați în picioare. Peste 400 de lucrători din cadrul departamentelor de urgență, practic tot personalul disponibil din Seul, au fost trimiși în stradă pentru a-i trata pe răniți. Sute de persoane au fost resuscitate chiar pe bulevard și pe trotuar.

As pessoas estavam literalmente „prensadas” umas as outras sem conseguir se mover… Mais de 50 pessoas tiveram parada cardíaca e mºrreram. Uma catástrofe da aglomeração do Halloween em Itaewon, região badalada de imigrantes em Seul, na Coréia do Sul.

