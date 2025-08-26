B1 Inregistrari!
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba

Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 21:06
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Greg Nash

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a declarat că va lansa o competiție națională de inteligență artificială, adresată elevilor de la școala primară până la liceu. Scopul concursului este de a încuraja creativitatea tinerilor și de a susține soluții inovatoare pentru comunități, informează The Hills.

Cuprins:

  • Cui i se adresează inițiativa
  • Ce a declarat Prima Doamnă

Cui i se adresează inițiativa

Concursul, numit „Presidential AI Challenge”, este deschis elevilor din clasele K-12 din întreaga țară. Participanții, sub îndrumarea profesorilor și a supraveghetorilor, vor colabora în echipe pentru a crea soluții bazate pe inteligență artificială, destinate să abordeze problemele din școli sau licee.

„Ești pregătit pentru o provocare AI? Participă la această inițiativă națională pentru a descoperi, dezvolta și extinde potențialul inteligenței artificiale”, a declarat Melania Trump într-un videoclip oficial, potrivit sursei citate.

Toți elevii care se înscriu vor primi certificate de participare, iar câștigătorii naționali vor primi premii în bani, credite pentru servicii de cloud și oportunitatea de a-și prezenta proiectele la Casa Albă.

Ce a declarat Prima Doamnă

Într-un mesaj video, Prima Doamnă a evidențiat importanța acestui pas pentru viitorul SUA. „Așa cum America a condus odată lumea spre ceruri, suntem pregătiți să conducem din nou, de data aceasta în era inteligenței artificiale”, a declarat Melania Trump, conform sursei.

Competiția are loc la scurt timp după ce președintele Donald Trump a semnat, în aprilie, un ordin executiv care prioritizează integrarea inteligenței artificiale în școlile americane. „Inteligența artificială este acolo unde se află viitorul”, a spus liderul de la Casa Albă cu ocazia semnării.

De asemenea, în luna mai, Melania Trump a anunțat lansarea versiunii audiobook a memoriilor sale, „Melania”, creată „integral cu tehnologie audio de inteligență artificială” și bazată pe „o replică generată de inteligența artificială” a vocii sale.

