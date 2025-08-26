Donald Trump: Mulți americani „ar dori să aibă un dictator”

Donald Trump a afirmat că mulţi americani „ar dori să aibă un ”, în cursul unei conferinţe de presă improvizate în

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Trump și ordinul executiv

Atac la adresa adversarilor politici

Ce urmează după Washington

Ce s-a întâmplat

Președintele american Donald Trump a fost acuzat de adversarii săi de autoritarism în ceea ce priveşte politicile sale de imigraţie şi securitate.

„Mulţi oameni spun „poate ne-ar plăcea să avem un dictator”. Nu-mi plac dictatorii. Nu sunt dictator. Sunt un om cu mult bun simţ şi inteligent”, a răspuns preşedintele american.

„Trimiţi armata şi, în loc să te felicite, te acuză că ai luat cu asalt republica”, a mai declarat el, referindu-se la decizia sa de a trimite Garda Naţională pe străzile din Washington, conform .

Trump și ordinul executiv

Președintele american a semnat în faţa jurnaliştilor un ordin executiv care pedepseşte pe oricine arde drapelul american, deși în 1989 Curtea Supremă a stabilit că un astfel de act intră sub incidenţa libertăţii de exprimare, un drept fundamental protejat de Constituţie.

„Dacă arzi un steag, primeşti un an de închisoare, fără eliberare anticipată”, a spus Trump.

De asemenea, el a mai spus că intenţionează să redenumească Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”.

Atac la adresa adversarilor politici

Trump i-a atacat și pe adversarii politici, în special pe cei menţionaţi uneori drept candidaţi democraţi la alegerile prezidenţiale din 2028.

Despre guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, Trump a spus că este un „leneş” şi a adăugat că ar trebui „să facă mai mult sport”, referindu-se la corpolenţa sa.

Nu au scăpat de critici nici guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, şi guvernatorul Marylandului, Wes Moore, care l-au batjocorit recent pe reţelele sociale pe liderul american. Trump a spus despre Partidul Democrat: „Toţi potenţialii lor candidaţi fac o treabă proastă”.

Cât despre Joe Biden, Trump a spus că este „idiot”.

Ce urmează după Washington

Oraşul Chicago, în statul Illinois, ar putea fi următoarea ţintă a operaţiunilor sale de menţinere a ordinii implicând armata, după capitala Washington, a menționat președintele.

Pe de altă parte, capitala federală va fi „impecabilă” pentru a găzdui Cupa Mondială de Fotbal vara viitoare, a mai declarat Donald Trump.