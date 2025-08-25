Președintele american a subliniat că SUA rămâne angajată să susțină Ucraina, deși detaliile garanțiilor de securitate sunt încă în curs de stabilire.

Sprijinul american continuă să fie un element important în eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Rusia, informează .

Donald Trump a afirmat că nu a discutat încă detalii exacte despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Nu am discutat garanții specifice de securitate pentru , dar ne angajăm să o susținem” a declarat el reporterilor în , conform Reuters.

Aceste garanții sunt văzute ca un obstacol semnificativ în negocierile pentru încetarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, deoarece implică compromisuri delicate din punct de vedere politic și militar.

În întâlnirea sa din 15 august cu Vladimir Putin în Alaska, Trump a discutat și despre reducerea arsenalului nuclear al celor două națiuni, odată ce războiul din Ucraina se va încheia.

„Ne dorim denuclearizarea. Există prea multă putere și am vorbit și despre acest aspect. Este parte din discuție, dar mai întâi trebuie să încheiem războiul” a declarat președintele american, potrivit sursei citate.

Întrebat de ce Vladimir Putin pare reticent să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy, Trump a răspuns concis: „Pentru că nu îi place de el.”