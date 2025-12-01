De 1 Decembrie, România a primit un mesaj puternic de la Donald Trump, care a ținut să felicite țara noastră cu ocazia împlinirii a 107 ani de la Marea Unire. Administrația Prezidențială a confirmat transmiterea scrisorii, în care liderul de la Casa Albă a vorbit elogios despre relația dintre Washington și București, potrivit Antena 3 CNN.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Nicușor Dan, iar tonul folosit de Trump subliniază importanța strategică a României într-un context internațional tensionat. În mesaj, acesta spune clar că parteneriatul cu țara noastră este „puternic, în creștere”, o formulare ce marchează angajamentul ferm al față de regiune.

Mesaj puternic de la Donald Trump. Cum descrie rolul României în securitatea europeană

Liderul american evidențiază contribuțiile României în cadrul NATO, dar și influența sa în zona Mării Negre, o regiune-cheie pentru stabilitatea europeană. Trump numește România un „pilon de stabilitate regională”, apreciind poziționarea și implicarea constantă în plan militar și diplomatic.

Ce intenții are administrația Trump privind relația cu România

În scrisoare, președintele american vorbește și despre viitoarele direcții de cooperare, menționând dorința de a extinde oportunitățile economice, inclusiv în comerț, investiții și inovare. Tot el subliniază că diplomația cetățenească rămâne „piatra de temelie” a relației dintre cele două state.

Ce mesaj a transmis Donald Trump cu ocazia Zilei Naționale

Redăm, mai jos, mesajul președintelui Donald Trump:

„Stimate Domnule Președinte,

Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice.

Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a transmis președintele SUA, potrivit .