Mesajul emoționat al unui actor ucrainean grav rănit la Soledar: „Nu vom fi niciodată înfrânți. Suntem învingători” (VIDEO)

Apar noi imagini emoționante surprinse pe frontul din Ucraina, în timpul luptelor din Soledar. Actorul ucrainean Dmitro Linartovich, înrolat în cadrul trupelor de asalt aerian, a fost rănit în timpul luptelor acerbe din orașul din estul țării invadate.

Acesta a transmis un mesaj în care le spune ucrainenilor că armata lui Putin va pierde acest război:

„Amintiți-vă că ne aflăm pe Pământul dat de Dumnezeu. Nu vom fi niciodată înfrânți. Suntem învingători”, a spus Dmitro în timp ce se afla pe o targă, acesta fiind grav rănit în timpul bătăliei de la Soledar.

Dmiitro Linartovich este actor al Teatrului Municipal din Kiev și a jucat în mai multe filme, fiind foarte cunoscut în Ucraina.

«We will never be broken.We are winning».

🇺🇦actor and defender Dmytro Linartovych sends a message to the people of🇺🇦after being severely wounded in , region. The city is one of the hottest points at the frontline. We wish Dmytro speedy recovery.

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar)