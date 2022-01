Microbiștii s-au călcat în picioare la Cupa Africii. 8 decese, zeci de răniți (VIDEO)

Fotbalul reprezintă una dintre puținele bucurii pentru popoarele din Africa. Pasiunea ajunge la fanatism, iar un exemplu nefericit în acest sens a fost consemnat luni seară, în Camerun.

În optimile din Cupa Africii, Camerun a jucat împotriva Insulelor Comore. Mulțimea a năvălit pe poarta stadionului, pentru a urmări meciul. A profitat de o greșeală a personalului de la pază, care a uitat o poartă deschisă a arenei „Olembe” din capitala Yaounde.

S-a declanșat un haos total. Cel puțin 8 persoane au murit, iar 50 au fost rănite în busculadă, informează Arab News.

„Dintr-odată, cădeau unii peste alții. Bărbați, femei, copii. Unii urlau, alții plângeau. Era îngrozitor”, au povestit martorii evenimentului. Victimele au fost trasportate la spitalul Messassi.

Stadionul are o capacitate de 60.000 de locuri, dar, din cauza restricțiilor COVID, nu trebuia să fie plin mai mult de 80%.

Meciul s-a încheiat cu victoria echipei gazdă. Fundașul Jimmy Abdou, de la Insulele Comore a încasat cartonaș roșu în minutul 7. Oaspeții au avut un loc cu puțini jucători și fără portar de profesie. Fundașul Alhadhur a fost nevoit să se reprofileze.

De partea gazdelor nu au lipsit superstarurile Onana, Aboubakar, Coupo-Moting, Anguissa, dar și Ngadeu și Fai, foști jucători în Liga 1.

There was a stampede at the Olembe Stadium tonight.#AFCON2021 #3Sports pic.twitter.com/NCI8BLffkl

— #3Sports (@3SportsGh) January 24, 2022