Sadiq Khan, primarul Londrei, denunță declanșat de în Orientul Mijlociu acuzând „o vărsare de sânge fără nici un sens”. Între cei doi există o veche relație tensionată.

Sadiq Khan critică războiul lui Trump

Primarul Londrei susține că războiul declanșat în ar putea provoca instabilitate și probleme economice în . Sadiq Khan îl indică drept principal responsabil pentru situația aceasta pe Donald Trump. În acest context, el a vorbit despre „haosul și carnagiul alimentate de războaiele ilegale”.

„Unul care nu numai că provoacă crime și suferințe inutile în străinătate, dar ar putea duce la un șoc economic uriaș pe plan intern, agravând masiv criza costului vieții pentru londonezi”, a relatat el pe platforma X.

Edilul acuză faptul că Washingtonul a început acest război fără o strategie și fără o planificare serioasă. De asemenea, nu se știe care sunt obiectivele urmărite și ce va urma după încheierea operațiunilor militare. El a explicat că tensiunile internaționale pot genera creșteri ale ratelor ipotecare, ale facturilor la energie și ale prețurilor la combustibili. Iar acest lucru va agrava dificultățile financiare cu care se confruntă populația.

„Gospodăriile din orașul nostru și din întreaga țară nu își pot permite creșterea facturilor la energie, a prețurilor la alimente și a creditelor ipotecare pe care le-ar putea duce acest război nesăbuit”, a mai spus primarul.

Decizia lui Keir Starmer este corectă

Primarul capitalei britanice a afirmat că operațiunea militară a fost declanșată fără sprijinul comunității internaționale. Sadiq Khan apreciază că decizia premierului Keir Starmer de a nu permite folosirea bazelor britanice pentru atacuri asupra Iranului reprezintă o alegere corectă. Oficial, aeronavele americane pot utiliza facilitățile militare britanice doar pentru operațiuni defensive.

„Acest război împotriva Iranului este purtat unilateral, fără niciun consens internațional sau aprobarea ONU sau orice gândire sau strategie serioasă cu privire la ce urmează. Știm din experiență că este mult mai ușor să începi un război decât să termini unul. Șocul și uimirea sunt mult mai ușoare decât sarcina dificilă de a vindeca națiunile distruse. Acesta este parțial motivul pentru care Marea Britanie nu ar trebui să se implice în acest conflict dincolo de acțiuni defensive pentru a-și proteja cetățenii și aliații de amenințările iminente. Țara noastră este cel mai bine servită de pace și stabilitate în Orientul Mijlociu, nu de haos și carnagiu alimentate de războaie ilegale”, a scris el.

Avioanele Statelor Unite pot opera de la baza RAF Fairford și de la baza militară Diego Garcia dar numai în misiuni destinate neutralizării unor amenințări directe. Sunt enumerate, aici, lansatoarele de rachete iraniene care pot pune în pericol cetățeni britanici sau aliați din zona Golfului.

Conflictul dintre Sadiq Khan și Donald Trump

Primarul Londrei are o relație tensionată cu Donald Trump care datează din primul mandat al celui din urmă. În 2019, în timpul vizitei pe care a făcut-o în Regatul Unit, Trump l-a insultat pe Sadiq Khan, numindu-l „ratat răzbunător” El a criticat felul în care Primăria londoneză gestionează problema criminalității.

Primarul Londrei a replicat, spunând despre Donald Trump că promovează „politicii diviziunii”. Disputele au continuat de-a lungul anilor, în special pe teme legate de imigrație, securitate și ascensiunea curentelor populiste în politică.