O demonstrație împotriva războiului din Fâșia Gaza, în apropiere de Gara Centrală din Milano, care a atras peste zece mii de oameni în stradă, s-a încheiat cu ciocniri și tensiuni între protestatari și forțele de ordine.

Ce a cauzat haosul în timpul protestului de la Milano

După ore întregi de proteste, studenți, profesori, familii și activiști s-au adunat în sala principalăn a Gării Centrale din Milano. Aici, situația a scăpat de sub control.

„Vandalismul de astăzi, cauzat de grupuri marginale violente, este nejustificat și cu siguranță nu ajută cauza Gaza.” Așa a comentat primarul orașului Milano, Beppe Sala, despre ceea ce se întâmplă în oraș.

„În ultimele săptămâni, Milano a fost martorul unei serii de demonstrații cu mulți participanți în apărarea cauzei palestiniene, întotdeauna pașnice”, a adăugat el.

Între timp, prim-ministrul Giorgia Meloni și-a exprimat pe rețelele de socializare solidaritatea cu poliția, obligată să suporte aroganța și violența gratuită a protestatarilor. „Sper la o condamnare clară din partea organizatorilor și a tuturor forțelor politice.”

Era tutto prevedibile: centinaia di violenti si sono radunati in Stazione Centrale a Milano e hanno iniziato a sfasciare vetrine, porte e qualunque cosa con cartelli, cestini e via dicendo che sono stati divelti dalle strade milanesi. Eccoli i pacifisti, quelli che manifestano… — Sabrina F. (@itsmeback_)

Cum a reacționat poliția

Un grup de protestatari îmbrăcați în negru a încercat să intre în gară: intrarea a fost imediat închisă de poliție cu un cordon strâns.

Au urmat împingeri, aruncarea de bombe fumigene și atacuri violente cu pietre. Un grup de protestatari violenți a folosit indicatoare stradale, coșuri de gunoi și bariere pentru a sparge geamurile și ușile gării, potrivit .

Cu toate acestea, poliția a răspuns imediat, forțându-i pe protestatari să se retragă. Sute de tineri au încercat inițial să intre dinspre stația de metrou, dar au fost blocați pe scările rulante de bastoane ale poliției. Numeroase bombe fumigene au fost lansate și au fost declanșate atacuri de ajutor. Unii protestatari au aruncat obiecte și schele în polițiștii care încercau să-i împingă înapoi, apoi au închis porțile de intrare ale gării.

Porțile coborâte au transformat stația într-o capcană temporară: pasagerii și turiștii aflați în tranzit au rămas blocați, cu valizele în mână, nesiguri dacă să iasă sau să aștepte. Fumul gazelor lacrimogene a umplut sala, forțând zeci de oameni să se refugieze în barurile interne sau să-și acopere fețele cu eșarfe și tricouri. O tânără a fost tratată pentru o rană la cap.

În câteva minute, ordinea publică s-a transformat în haos.

„Nu așa se organizează un protest”, au strigat unii protestatari pașnici, în timp ce alții au încercat să-i calmeze pe cei mai agitați.

Milano centrale. Ma loro vogliono la pasce. — Elisa Garfagna🎗️🇮🇱🇺🇦🕎✡️ (@ElisaGarfagna)

Italia, paralizată de proteste și de greve

Tensiunile au izbucnit la doar câteva ore după o demonstrație care, până atunci, avusese o participare ordonată a elevilor și profesorilor, fluturând sloganuri și pancarte anti-război. Poliția din exterior a ținut mulțimea departe de intrările în trenuri, în timp ce trenurile erau întârziate, iar sute de pasageri rămâneau prinși în incertitudine.

Traficul a fost blocat de la 14:40 până la 15:10. Chiar și trenurile de mare viteză care garantau să funcționeze în caz de grevă au fost întârziate cu până la 120 de minute. Unele trenuri de mare viteză au avut capătul la Porta Garibaldi sau Rogoredo: Fr 9543 Torino Porta Nuova-Salerno, Fr 9321 Torino Porta Nuova-Roma Termini, Fr 9641 Torino Porta Nuova-Roma Termini. Fr 9648 Napoli Central-Milano Central a fost oprit la Roma Termini.

Imaginea era a unui centru vital al orașului înghețat: pe de o parte piața politică, pe de altă parte viața de zi cu zi a pasagerilor. Bilanțul victimelor vorbește despre zeci de persoane identificate și imobilizate și momente de mare disconfort pentru cei aflați în tranzit, inclusiv pe Via Piranesi.

Numeroși protestatari se adunaseră sub colonada gării: ideea era să ajungă la șine și să blocheze traficul trenurilor, așa cum s-a întâmplat la Napoli. S-a folosit și un stingător. Protestatarii au poziționat coșuri de gunoi ca baricade de pe care să arunce obiecte, inclusiv sticle și canistre. Protestatarii au folosit tunurile cu apă ale gării pentru a ataca poliția. De asemenea, a intervenit un contingent de carabinieri.

Era prezent fum gros de la bombele fumigene. Graffiti-uri cu mesajul „ACAB” (acronim pentru „Toți polițiștii sunt niște ticăloși”) au apărut la intrările la metrou.

În jurul orei 15:30, câțiva tineri protestatari stăteau în fața gării, dând mâna cu polițiștii și rugându-i să asculte, în timp ce ciocnirile continuau în Piazza Repubblica și Via Vittor Pisani. După ce poliția a ieșit din Gara Centrală cu un baraj de gaze lacrimogene, protestatarii au răspuns cu un baraj de gaze lacrimogene.

Luni, 22 septembrie, va avea loc o grevă generală în aproximativ 70 de orașe italiene, cu demonstrații care cer încetarea imediată a focului în Gaza și reafirmarea sprijinului pentru Flotila Global Sumud, care încearcă să ofere ajutor poporului palestinian.

De asemenea, vor avea loc demonstrații pentru a reitera opoziția față de reînarmare și pentru a îndemna guvernul să rupă toate relațiile cu Statul Israel. Ziua de acțiune, intitulată „Blocchiamo Tutto” (Să blocăm totul), a fost lansată de Unione Sindacale di Base (Sindicatul de bază). Lucrătorii din diverse sectoare, de la căile ferate la transportul public local și personalul școlar și universitar, au fost în grevă în diferite moduri.