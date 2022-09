Ministrul de externe al Ungariei: Este timpul ca ţările să coopereze pentru a obţine pacea

După „necazurile pe care le-a adus războiul asupra lumii” este timpul ca ţările să coopereze pentru a obţine pacea, a scris luni pe Facebook ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează agenția MTI, citată de Agerpres.

Peter Szijjarto crede că Adunarea Genarală a Națiunilor Unite de la New York ar fi locul potrivit pentru negocierea păcii

Peter Szijjarto a spus că cea mai amplă şi mai adecvată platformă pentru o astfel de cooperare este Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în desfăşurare în prezent la New York.

„Am onoarea să reprezint Ungaria pentru a şaptea oară la acest eveniment politic global; adunarea de anul acesta va fi una specială, deoarece este un război care se desfăşoară într-o ţară vecină”, a spus el într-o postare pe Facebook.

„Măsura succesului adunării din acest an va fi dacă ne apropiem sau nu de pace. Organizaţia mondială se află în faţa celui mai important test al istoriei sale”, a subliniat Peter Szijjarto.

Adunarea Generală a ONU are loc la New York între 13 şi 26 septembrie.