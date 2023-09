Ministrul Energiei din Republica Moldova, despre datoria de 709 milioane de dolari pretinsă de Gazprom: „Suntem gata să achităm doar 8,6 milioane de dolari”

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, a vorbit într-o intervenție în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin despre decuplarea Republicii Moldova de gazul rusesc, dar și despre datoria pe care Gazprom o pretinde, în valoare de 709 milioane de dolari. Acesta a explicat că auditul datoriilor istorice ale companiei Moldovagaz față de gigantul rus Gazprom, realizat de două companii străine, arată că cea mai mare parte din suma de 709 milioane de dolari nu a fost confirmată sau este expirată:

„Procesele nu sunt întru totul legate. Noi aveam agenda noastră cu separarea, respectiv trebuia să dăm o soluție pentru că ne-am angajat să facem această separare a activității de transport și furnizare, transpunerea pachetului 3 în domeniul gazelor care era blocat de Gazprom din momentul în care ne-am asumat ca țară. Am finalizat cu sprijinul Transgazului românesc acest proces pentru că Transgaz prin compania sa fiică care în Republica Moldova operează acest conector Iași-Ungheni-Chișinău va deveni operator independent al sistemului de transport din Republica Moldova.

Este o mare realizare pentru noi ca avansare pe dimensiunea europeană, a implementării legislației europene, dar a coincis ca moment cu finalizarea acestui audit pe care ne-am asumat să îl facem. În sensul că aveam necesitatea să înțelegem care este natura celor 709 milioane care le solicita a fi plătite Gazprom”.

Victor Parlicov a precizat că Republica Moldova este gata să-i achite Gazprom doar 8,6 din datoria pretinsă de peste 700 de milioane de dolari:

„Nu se referă la datorii ale Republicii Moldova, pentru că este o companie, Moldovagaz, care este o companie fiică a Gazpromului în Republica Moldova. Gazprom controlează acolo 63% de acțiuni. Această companie fiind unicul furnizor de gaze în Republica Moldova a acumulat niște datorii față de Gazprom plus penalități care contabilizate la 31 martie anul trecut valorau circa 709 milioane de dolari. Am solicitat acest audit ca să înțelegem natura acestei datorii. După finalziarea auditului care a fost realizat de companii internaționale cu renume, specializate am ajuns la concluzia că practic toată datoria fie nu ne-au fost prezentate confirmări documentare, fie a fost o datorie expirată care nu a fost urmărită de Gazprom în procedură legală.

Propunerea noastră, mai ales că și Moldovagaz ar putea înainta pretenții financiare față de Gazprom legate de neonorarea anumitor obligații contractuale, noi am propus o soluție la pachet prin care suntem gata să achităm din cele 709 milioane 8,6 milioane de dolari iar cealaltă parte a datoriei să fie radiată, noi renunțând la pretențiile financiare posibile față de Gazprom”.