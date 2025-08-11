B1 Inregistrari!
Ministrul Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski: „Salutăm eforturile președintelui Trump, sperăm cu toții să se ajungă la o pace justă și durabilă, cu garanții solide de securitate pentru Ucraina” (VIDEO)

Ana Maria
11 aug. 2025, 21:33
Ministrul Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski: Salutăm eforturile președintelui Trump, sperăm cu toții să se ajungă la o pace justă și durabilă, cu garanții solide de securitate pentru Ucraina (VIDEO)
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a discutat, luni, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre importanța participării Ucrainei în negocierile pentru pace. El a apreciat eforturile președintelui Donald Trump în acest proces și a subliniat că nu se poate discuta despre viitorul unei țări fără a avea reprezentanți ai acesteia la masa negocierilor.

Cuprins:

  • Ce spune Ionuț Moșteanu despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski
  • România încurajează aceste schimburi de teritorii despre care vorbește Trump?

Ce spune Ionuț Moșteanu despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski

De asemenea, Moșteanu a menționat coordonarea cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO, apreciind beneficiile de a fi parte din aceste structuri în contextul actual.

Întrebat care este poziția României, în contextul în care România a lipsit la sfârșitul săptămânii trecute de la întâlnirea din Marea Britanie, a Ucrainei cu aliații, Moșteanu a răspuns:

“N-au fost toți cei din Coaliția pentru voință, din care noi facem parte, nu au fost toți partenerii, au fost inițiatorii acestei coaliții – francezii, englezii, germanii și noi îi sprijinim, suntem aliniați cu partenerii noștri din această coaliție, suntem aliniați cu aliații NATO. Salutăm eforturile președintelui Trump de a împinge acest proces prin care sperăm cu toții să se ajungă la o pace justă și durabilă, cu garanții solide de securitate pentru Ucraina, care să garanteze și securitatea Ucrainei și stabilitatea în această zonă a lumii.

Dânsul o poziție bună, solidă și iată că o folosește pentru a îl aduce pe Putin la masa discuțiilor. Poziția noastră este așa cum au spus și partenerii europeni, că trebuie ca Europa să fie în această discuție, trebuie ca Ucraina să fie în această discuție. Nu poate fi o discuție despre viitorul Ucrainei fără Ucraina la masă și săptămâna aceasta avem câteva zile în față până la ziua de vineri, când va avea loc întâlnirea între domnul Trump și Putin și până atunci sper să se alinieze toate agendele, chiar dacă nu se vor alinia 100%, că n-au cum, pe de o parte, să vedem această echipă America, Europa, Ucraina și în partea cealaltă Putin și cred că echipa noastră, ca să spun așa, va câștiga Trebuie oprită, trebuie să ajungem la o încetare a focului și la o pace, cum spuneam, justă”.

“Există o coordonare foarte bună cu aliații noștri și chiar dacă nu suntem tot timpul la fiecare întâlnire, când nu sunt întâlniri în anumite formate largi, sunt tot felul de discuții și astăzi a fost o discuție între miniștrii de externe. A participat colega mea, Oana Țoiu, la această discuție. Există discuții constante de aliniere, că în momente de astea, chiar și zilnice, pe pozițiile pe care le adoptăm. Suntem parte din Uniunea Europeană, parte din NATO. Nu facem nimic fără să fim aliniați cu partenerii noștri și asta este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla în acest moment unui stat european, și mă bucur că avem acest privilegiu la care au lucrat mulți înaintea noastră și, iată, astăzi, vedem mai mult decât oricând beneficiile de a fi parte din Uniunea Europeană și parte din NATO”.

România încurajează aceste schimburi de teritorii despre care vorbește Trump?

Întrebat dacă România încurajează aceste schimburi de teritorii despre care vorbește Trump, ministrul Apărării a spus:

“Eu zic să nu intrăm noi în detaliile despre această pace, ci este corect ca Ucraina să fie la masă, nu poți să discuți despre viitorul unei țări suverane, independente, fără acea țară la masă. Europa trebuie să fie la masăm America trebuie să fie la masă, deci și Ucraina.

Deci, din nou zic, a 3-a oară, nu poți avea o discuție despre viitorul unei țări independente, suverane, fără ca acea țară să participe la discuție și de asta este foarte important ca până vineri să se alinieze, dacă vreți așa, cele 3 mari părți din această discuție – Președintele Trump și Statele Unite ale Americii, partenerii europeni și aici includ și România, și Ucraina, înainte de discuția domnul Trump cu Putin”.

