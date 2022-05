Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a vorbit despre momentul în care s-a întâlnit cu Putin. Ce i-a transmis liderul de la Kremlin despre România

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit în cadrul unui podcast despre momentul în care Vladimir Putin.

Acesta a ținut să precizeze că liderul de la Kremlin a avertizat că Uniunea Europeană va transforma România în „colonie economică”.

Mircea Geoană, despre momentul în care s-a întâlnit cu Vladimir Putin

Mircea Geoană a fost invitatul lui Mihai Morar la podcastul „Fain şi simplu”, în care a vorbit despre , despre eventuala revenire a sa în politica românească, dar şi despre discuţiile pe care le-a avut, în trecut, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Secretarul general adjunct al NATO a declarat că a fost surprins în momentul în care Vladimir Putin a încercat să convingă România să stea departe de Uniunea Europeană pentru că ar putea transforma ţara noastră „într-o colonie economică: „Credeam că NATO ar fi marea lui temere”, a subliniat Geoană, precizând că nu l-a ascultat pe liderul rus. „Dacă zice ceva, eu fac opusul”, a punctat acesta.

„Da. L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Şi mi-a spus: «Mă, că aţi intrat în NATO, dar cu americanii mai ştim să lucrăm, dar atenţie cu UE, că vă transformă în colonie economică!». Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere.

Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?”, a explicat numărul doi în NATO.

Mircea Geoană a susținut că oamenii trebuie să aleagă: „Trebuie să alegi: vrei să fii într-o casă cu temelie serioasă şi o ţară serioasă, , să ai podcast-uri, să-ţi alegi liderii care-ţi plac şi să-i trimiţi la plimbare pe ăia care nu-ţi plac sau vrei să mergi la gulag pentru că ai avut curajul să spui ceva împotriva iubitului conducător”, a secretar general adjunct al NATO.