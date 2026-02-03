Armata rusă pare că se pregătește pentru un nou război, de această dată cu . Imagini obținute prin intermediul sateliților arată mișcări suspecte de trupe rusești, la granița cu Finlanda.

Armata rusă, mișcări suspecte de trupe

Mai multe desfășoară acțiuni suspecte în regiunea Karelia, aflată în nordul țării, în apropierea graniței cu Finlanda. Armata rusă pare că se pregătește pentru un , cu o țară NATO, sunt de părere experții miltari. Aceste mișcări au fost scoase în evidență de imaginile obținute prin satelit și difuzate de postul național de televiziune finlandez YLE.

Fotografiile din satelit, care datează din iunie 2024 și octombrie 2025, sugerează că lucrări de construcție la baza militară Rybka din Petrozavodsk (Republica Karelia). Această bază militară este amplasată la circa 175 de kilometri de granița finlandeză și a fost construită în perioada sovietică. Occidentalii credeau că a fost unitatea a fost abadonată, după încetarea Războiului Rece.

În prezent, însă, cazarma este utilizată de Corpul 44 al armatei ruse din Districtul Militar Leningrad. Tot aici a mai fost amenajată și o bază aeriană de dimensiuni foarte mari, precum și un depozit de echipament militar. Pe aerodromul din Petrozavodsk sunt staționate aproximativ 80 de avioane de luptă. Este vorba despre aparate moderne, de tip Su-35S, dar și de aparate mai vechi de tip Su-27.

Preparing for something? Russia is amassing troops near the Finnish border Since last year, Russia has been actively refurbishing an abandoned Soviet-era garrison in Petrozavodsk, Yle reports, citing satellite imagery. Military expert Marko Eklund says the site could become a… — NEXTA (@nexta_tv)

Vladimir Putin pregătește un nou război

Experții militari din cadrul Institutul pentru Studiul Războiului (The Institute for the Study of War – ISW), estimează că armata rusă se pregătește pentru un nou conflict. În opinia specialiștilor ISW, prezentată într-un articol publicat pe 1 februarie, aceste activități suspecte ale Rusiei, în apropierea graniței cu o țară NATO, reprezintă pregătiri de război.

„Rusia construiește infrastructură militară în apropierea graniței cu Finlanda, probabil ca parte a unor eforturi mai ample de expansiune militară care vizează pregătirea forțelor ruse pentru un potențial conflict viitor cu NATO”, apreciază ISW.

Finlanda este una dintre țările care au renunțat la neutralitatea tradițională și au intrat în NATO după izbucnirea războiului din Ucraina. Un pas similar a fost făcut și de Suedia, altă țară care a ales neutralitatea până la atacul lui asupra Ucrainei.