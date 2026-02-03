B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO

Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO

Adrian Teampău
03 feb. 2026, 22:06
Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
Vladimir Putin și șeful Statului major general din armata rusă, Valeri Gherasimov, fotografiați pe 21 decembrie 2022 la o reuniune extinsă a Ministerului rus al apărării. Foto: Hepta.ro / Sputnik / Mikhail Kireev
Cuprins
  1. Armata rusă, mișcări suspecte de trupe
  2. Vladimir Putin pregătește un nou război

Armata rusă pare că se pregătește pentru un nou război, de această dată cu NATO. Imagini obținute prin intermediul sateliților arată mișcări suspecte de trupe rusești, la granița cu Finlanda.

Armata rusă, mișcări suspecte de trupe

Mai multe unități militare rusești desfășoară acțiuni suspecte în regiunea Karelia, aflată în nordul țării, în apropierea graniței cu Finlanda. Armata rusă pare că se pregătește pentru un viitor conflict, cu o țară NATO, sunt de părere experții miltari. Aceste mișcări au fost scoase în evidență de imaginile obținute prin satelit și difuzate de postul național de televiziune finlandez YLE.

Fotografiile din satelit, care datează din iunie 2024 și octombrie 2025, sugerează că lucrări de construcție la baza militară Rybka din Petrozavodsk (Republica Karelia). Această bază militară este amplasată la circa 175 de kilometri de granița finlandeză și a fost construită în perioada sovietică. Occidentalii credeau că a fost unitatea a fost abadonată, după încetarea Războiului Rece.

În prezent, însă, cazarma este utilizată de Corpul 44 al armatei ruse din Districtul Militar Leningrad. Tot aici a mai fost amenajată și o bază aeriană de dimensiuni foarte mari, precum și un depozit de echipament militar. Pe aerodromul din Petrozavodsk sunt staționate aproximativ 80 de avioane de luptă. Este vorba despre aparate moderne, de tip Su-35S, dar și de aparate mai vechi de tip Su-27.

Vladimir Putin pregătește un nou război

Experții militari din cadrul Institutul pentru Studiul Războiului (The Institute for the Study of War – ISW), estimează că armata rusă se pregătește pentru un nou conflict. În opinia specialiștilor ISW, prezentată într-un articol publicat pe 1 februarie, aceste activități suspecte ale Rusiei, în apropierea graniței cu o țară NATO, reprezintă pregătiri de război.

„Rusia construiește infrastructură militară în apropierea graniței cu Finlanda, probabil ca parte a unor eforturi mai ample de expansiune militară care vizează pregătirea forțelor ruse pentru un potențial conflict viitor cu NATO”, apreciază ISW.

Finlanda este una dintre țările care au renunțat la neutralitatea tradițională și au intrat în NATO după izbucnirea războiului din Ucraina. Un pas similar a fost făcut și de Suedia, altă țară care a ales neutralitatea până la atacul lui Vladimir Putin asupra Ucrainei.

Tags:
Citește și...
Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
Externe
Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
Externe
Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online
Externe
Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online
Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui
Externe
Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui
Mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din SUA a dispărut. Ce a găsit poliția în casa acesteia
Externe
Mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din SUA a dispărut. Ce a găsit poliția în casa acesteia
Schimbare majoră. Germania taie alocațiile? Ce se întâmplă cu banii primiți de copiii românilor din diaspora
Externe
Schimbare majoră. Germania taie alocațiile? Ce se întâmplă cu banii primiți de copiii românilor din diaspora
Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
Externe
Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
Externe
Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
Externe
Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
Procesul Marine Le Pen. Procurorii cer menținerea interdicției de a candida pentru lidera extremistă
Externe
Procesul Marine Le Pen. Procurorii cer menținerea interdicției de a candida pentru lidera extremistă
Ultima oră
23:17 - Iarna extremă face zeci de victime în Japonia și blochează regiuni întregi. Ce măsuri de urgență a luat guvernul (FOTO, VIDEO)
23:14 - Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
23:08 - Ilie Bolojan a luat foarte puține măsuri reformiste. Kelemen Hunor: „Au fost corecţii pentru echilibrarea bugetului”
22:42 - Noile cărți de identitate blochează amenzile STB. De ce nu pot fi sancționați bucureștenii
22:37 - Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari
22:37 - Statul român accelerează digitalizarea în administrație. Ce presupune proiectul anunțat de Radu Miruță
22:08 - Inteligența Artificială poate automatiza ingineria până în 2027. Ce spun experții
22:03 - PSD include veteranii în noul pachet de solidaritate. Ministrul Muncii: „366. Atâţia au mai rămas.” Când ar putea intra măsurile în bugetul pe 2026
22:02 - Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”
21:39 - Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online