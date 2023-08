Misiune dificilă de salvare în Pakistan. Cum au fost recuperați oamenii blocați într-o telecabină suspendată peste o prăpastie

se aflau șapte copii și un bărnat s-a blocat, marți, la aproape 300 de metri înălțime, deasupra unei prăpăstii adânci și atârna de un singur fir.

Salvatorii au reușit să recupereze toți oamenii Cei șapte copii și bărbatul au îndurat coșmarul mai mult de 15 ore, conform

„Toţi copiii au fost salvaţi cu succes şi în siguranţă”, a anunţat premierul interimar Anwaar-ul-Haq Kakar într-o postare pe Twitter.

Telecabina atârna de un singur fir, încă de dimineață, după ce al doilea s-a rupt, iar persoanele au fost salvate seara.

Doar doi copii au reușit să fie salvați cu elicopterul, după care s-a renunțat la acest mijloc după lăsarea serii și au fost instalate reflectoare și misiunea a continuat la sol.

Salvatorii au traversat cablul și au încercat să salveze câte un copil pe rând, transportându-l pe o platformă de-a lungul cablului.

Toți localnicii aștepatu cu sufletul la gură ca operațiunea să se finalieze cu success, în timp ce presa difuza imagini cu un salvator care atârna de cablul unui elicopter aproape de cabin în care se afla oamenii.

