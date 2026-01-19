Posibila revenire a lui Meghan Markle în Marea Britanie, după o absență de aproape patru ani, reaprinde tensiunile dintre Ducii de Sussex și instituțiile britanice. Surse apropiate cuplului susțin că această vizită ar fi condiționată de o serie de solicitări stricte, legate mai ales de securitate și control.

Care este ocazia revenirii lui Meghan Markle în Marea Britanie

ar urma să îl însoțească pe Prințul Harry la Birmingham, în luna iulie, pentru o apariție comună dedicată Invictus Games. Jocurile sportive pentru veterani, organizate o dată la doi ani, vor avea următoarea ediție oficială în 2027, însă pregătirile sunt deja în desfășurare.

Ducesa de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din septembrie 2022, când a participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Deși inițial s-a spus că este deschisă unei reveniri, noi informații sugerează existența unor condiții ferme.

Ce condiții ar pune Meghan Markle pentru această vizită

Potrivit jurnalistului Rob Shuter, Meghan Markle ar dori „control total” asupra oricărei deplasări în Regatul Unit. Acesta a relatat, pe Substack, declarațiile unei surse apropiate situației.

„Dorește rezervarea integrală a hotelului Hyatt. Securitate suplimentară în exterior. Personalul nu are voie să o privească. Ea deține controlul total.”

O altă sursă a completat lista de cerințe, subliniind modul în care Meghan ar dori să fie tratată în mod oficial. „Oricine interacționează cu ea trebuie să o numească «Alteța Sa Regală Ducesa de Sussex». Fără excepții.”

Cum ar arăta dispozitivul de securitate cerut de Ducesă

Sursele citate afirmă că Meghan ar solicita șoferi disponibili permanent, mașini de lux și escortă polițienească de la aeroport până la hotel. În plus, ar dori să călătorească împreună cu propriul bucătar, asistent personal și echipe complete de coafură, machiaj și comunicare.

Un alt martor apropiat discuțiilor a declarat, conform : „Ea nu va pune piciorul în Marea Britanie fără protecție completă – escorte polițienești, locuri securizate, fără riscuri – punct. Totul depinde de evaluarea securității. Până când această decizie nu este definitivă, nimic nu este definitivat.”

De ce relația cu presa britanică rămâne un obstacol major

Un factor central al tensiunilor persistente este relația dificilă dintre Meghan Markle și presa britanică. Ducesa s-a considerat frecvent ținta unor atacuri nedrepte și a acuzat lipsa de protecție din partea Palatului, scrie okmagazine.ro.

Din perspectiva instituției regale, tabloidele reprezintă o realitate inevitabilă, cu care toți membrii familiei sunt nevoiți să conviețuiască. Diferența de abordare a accentuat sentimentul de izolare resimțit de cuplu în perioada în care erau membri activi ai Casei Regale.

Cum au contribuit diferențele de viziune la ruptura din familie

Relația dintre Meghan, și restul familiei regale a fost marcată și de dorința cuplului de independență financiară și libertate de exprimare. Aceste aspirații au fost percepute ca o abatere de la tradiție și o amenințare la coeziunea instituțională.

În special legătura cu Prințul William și Kate Middleton s-a deteriorat, pe fondul unor neînțelegeri legate de stilul de lucru și așteptări. Retragerea din îndatoririle regale și mutarea în Statele Unite au consolidat ruptura, iar solicitările actuale privind securitatea reflectă o relație încă tensionată.