Momente de suspans pe aeroport pentru un bărbat, după ce bunica lui i-a dat o geantă cadou și i-a spus să nu o verifice până acasă / Ce au descoperit polițiștii în bagajul acestuia

Un bărbat a trecut printr-o sperietură de-a dreptul serioasă , după ce bunica lui i-a dat o servietă și i-a spus să nu o deschidă până nu ajunge acasă. El a fost aproape arestat de polițiști.

Întreaga întâmplare a fost povestită de Brett Gaffney, pe TikTok. Bărbatul a mărturisit că bunica lui i-a spus să nu se uite la „surpriza” pe care i-a pus-o în bagaj până când nu ajunge acasă.

„I-am spus: Ce este în servietă? Este super grea. Și ea a zis, așteaptă până ajungi acolo. Bunico, mă duc la aeroport, ar trebui să știu”, a spus el, conform .

Când a vrut să intre în aeroport, Agenții Transportation Security Administration (TSA) l-au oprit pe Gaffney, moment în care l-au întrebat . Atunci, Brett le-a spus că nu știe ce are acolo, motiv pentru care geanta a ajuns pe platforma de scanat cu raze X.

„Băiatul îmi spune ce este înăuntru. Și mă gândesc: „De ce a făcut-o? Au zis: Ce vrei să spui? Aduci o servietă și nu știi ce este înăuntru?”, a mai spus bărbatul.

Ulterior, după verificarea bagajului, autoritățile i-au permis lui Brett să intre în terminal, loc în care a povestit întreaga întâmplare. El a mărturisit că în bagaj avea o mașină de scris.

„O să merg în parc și… să scriu o carte întreagă cu o mașină de scris?”, a mai spus Brett Gaffney.

