Acasa » Externe » Momentul amuzant în care Macron îl sună pe Trump, după ce a fost oprit de poliție în New York: “Ghici ce”

Momentul amuzant în care Macron îl sună pe Trump, după ce a fost oprit de poliție în New York: “Ghici ce”

Ana Maria
23 sept. 2025, 15:55
Momentul amuzant în care Macron îl sună pe Trump, după ce a fost oprit de poliție în New York: “Ghici ce”
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Blondet Eliot/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu Emmanuel Macron la New York
  2. Cum a reacționat Emmanuel Macron când a fost oprit
  3. Ce a urmat după apelul telefonic al lui Emmanuel Macron către Donald Trump
  4. Cum au reacționat trecătorii și rețelele sociale
  5. De ce se afla Emmanuel Macron la ONU
  6. Ce semnificație are momentul amuzant al lui Macron cu Trump

Un episod amuzant a avut loc luni seară la New York, chiar în fața sediului ONU, unde traficul fusese restricționat pentru trecerea coloanei oficiale a președintelui SUA, Donald Trump.

Ce s-a întâmplat cu Emmanuel Macron la New York

Printre mașinile blocate s-a aflat și vehiculul oficial al președintelui Franței, Emmanuel Macron, care tocmai ieșea din clădire după discursul său privind recunoașterea statului Palestina.

Un polițist american l-a recunoscut, dar i-a transmis că nu poate trece pentru că toate străzile erau închise temporar. „Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment”, i-a spus agentul.

Cum a reacționat Emmanuel Macron când a fost oprit

Liderul francez nu a stat pe gânduri. A coborât din mașină, și-a scos telefonul și l-a sunat direct pe omologul său american. „Ce mai faci? Ghici ce, te aștept în stradă, pentru că totul este închis pentru tine”, i-a spus Macron în glumă lui Trump, potrivit The Telegraph.

Momentul a stârnit amuzamentul celor care se aflau alături de el pe stradă, dar și al trecătorilor care au asistat la scenă. Mulți dintre cei prezenți l-au aplaudat, iar unii au profitat de ocazie pentru a face fotografii cu el și pentru a-i strânge mâna președintelui francez.

Ce a urmat după apelul telefonic al lui Emmanuel Macron către Donald Trump

Chiar dacă circulația a fost reluată câteva minute mai târziu, traficul a rămas deschis doar pentru pietoni. Macron a ales să continue drumul către Ambasada Franței mergând pe jos, gest care a atras și mai mult simpatia publicului.

„Polițiștii care blocaseră drumurile pentru coloana oficială a lui Donald Trump au oprit din greșeală mașina președintelui francez Emmanuel Macron. Macron a coborât din mașină, l-a sunat pe Trump și i-a cerut în glumă să «elibereze drumul»”, a relatat canalul Nexta pe platforma X, unde imaginile au devenit virale.

Cum au reacționat trecătorii și rețelele sociale

Cei prezenți la fața locului au salutat decizia liderului francez de a merge pe jos. Mulți au interpretat gestul său ca pe o dovadă de apropiere față de cetățeni, iar aplauzele nu au întârziat să apară. Filmările cu momentul inedit au circulat rapid pe platforma X, unde a generat mii de reacții și comentarii în doar câteva ore.

Internauții au apreciat autoironia lui Macron și modul relaxat în care a gestionat situația, într-un context oficial și plin de tensiuni diplomatice.

De ce se afla Emmanuel Macron la ONU

Macron a mers la New York pentru a participa la lucrările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În discursul său, a făcut un anunț istoric: Franța recunoaște oficial statul Palestina.

„A sosit momentul ca Franța să recunoască oficial statul Palestina”, a declarat liderul francez, reafirmând angajamentul pentru o soluție cu două state și pentru pace în Orientul Mijlociu.

„Această recunoaştere deschide calea către negocieri utile. (…) Ea poartă ambiţia de a rupe cercul vicios al violenţei”, a mai spus Macron. Președintele Franței a făcut apel la eliberarea celor 48 de ostatici şi la încetarea operaţiunilor din Gaza.

„Nimic nu mai justifică războiul din Gaza”, a mai precizat el, deoarece trebuie „salvate toate vieţile”.

Declarația sa a atras atenția comunității internaționale și a fost privită ca un gest de sprijin ferm pentru negocierile de pace.

Ce semnificație are momentul amuzant al lui Macron cu Trump

Deși, aparent o întâmplare minoră, incidentul în care Emmanuel Macron a fost oprit în trafic la New York a arătat latura umană și spontană a președintelui francez. Capacitatea sa de a transforma o situație incomodă într-un moment de umor a fost apreciată atât de public, cât și pe rețelele sociale.

În același timp, episodul subliniază rigorile de securitate extrem de stricte care se aplică la New York în timpul vizitelor oficiale, mai ales când coloana prezidențială a SUA traversează orașul.

