Momentul în care ucrainenii doboară un elicopter de luptă Alligator în timp ce folosesc rachete Martlet primite de la britanici (VIDEO)

Forțele din Ucraina folosesc rachetele ușoare multirol primite de la Marea Britanie nu numai pentru a doborî dronele din Rusia, ci și elicopterele de luptă ale inamicului, acest lucru se poate observa într-un videoclip care a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Din video se observă cum un soldat din Ucraina din Brigada 95 de asalt aerian trage cu un lansator (furnizat tot de britanici) o rachetă de tip Martlet. Se pare că ținta a fost un elicopter de luptă Ka-52 „Alligator” al forțelor aeriene din Rusia.

În imaginile postate pe rețelele de socializare se observă momentul impactului și chiar dacă nu a fost generată o explozie de proporții, aeronava o ia rapid spre sol.

„Oricum, pe pământ înseamnă că este puțin probabil ca acest elicopter să mai zboare în curând sau vreodată”, notează Ukraine Weapons Traker, un cont Twitter al unor experți în armament ce au în vedere desfășurarea războiului din Ucraina.

: Today, the UK-supplied LMM multirole missile proved that it could work against more than just UAVs; the Ukrainian 95th Air Assault Brigade scored a hit against a Russian helicopter in the East.

The aircraft, said to be a Ka-52 attack helicopter, appears to crash.

