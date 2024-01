Momentul terifiant în care un urs se apropie de un copil. Cum a reacționat acesta pentru a oprit animalul

Un copil a trecut prin momente terifiante atunci apropiat de el, iar un bărbat l-a salvat când a văzut că este în pericol.

Copilul se afla pe trotineră, în fața casei, atunci de el, informează

Dând dovadă de curaj, minorul s-a oprit și a continuat să privească animalul, ceea ce l-a făcut să se oprească. Ulterior, un bărbat a văzut că băiatul se afla în pericol și a ridicat mâinile într-un mod intimidant, apropiindu-se de urs, care s-a speriat și a fugit.

Bărbatul a verificat zonă să vadă dacă mai există vreun pericol, iar băiatul și-a continuat drumul cu trotineta.

Kid did the beat thing by frezzing up & looking right at the bear.