Moscova și-a mutat bombardierele strategice departe de Ucraina. De ce se teme aviația rusă (VIDEO)

Rusia și-a transferat bombardierele strategice la mii de mile distanță în Orientul Îndepărtat, în urma loviturilor ucrainene cu drone asupra aerodromului Engels, luna trecută, a dezvăluit un înalt oficial ucrainean, scrie

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Oleksiy Danilov, a declarat că Moscova și-a mutat bombardierele Tu-95MS și Tu-22M3 în Primorsky Krai, la 6.000 de kilometri (3.728 de mile) distanță de granița cu Ucraina.

„Inamicul a început să le ascundă. Ei înțeleg că Ucraina poate ataca adânc pe teritoriul Federației Ruse”, a declarat Danilov, citat de publicațiile ruse și ucrainene.

Engels air base may be under attack again for the third time this morning.

Air defence clearly active.

