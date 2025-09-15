Moscova cataloghează recentele incidente cu dronă din România și Polonia drept un plan pus la cale de serviciul britanic de informații MI6.

Ce spune Moscova despre incidentele cu dronă rusească

Potrivit lui Serghei Muratov, membru al Comitetului de Apărare și Securitate al Consiliului Federației Ruse, țările UE inițiază în mod deliberat astfel de incidente din cauza situației din “zona de operațiuni militare speciale”, care nu ar fi în favoarea lor.

Acesta a precizat într-un interviu pentru Gazeta.Ru că incidentul cu drone rusești care ar fi zburat în spațiul aerian polonez ridică mari semne de întrebare.

Acesta invocă propunerea ulterioară a șefului Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra teritoriului Ucrainei, care nu face decât să confirme că aceasta este o provocare artificială de amploare.

Serghei Muratov afirmă că unele state europene nu știu să lupte corect, prin urmare recurg la tentative de a incirmina Rusia.

El a recunoscut că absolut toate incidentele cu drone care ar fi ajuns în spațiul aerian al Uniunii Europene „au fost inițiate în mod special de serviciul de informații britanic MI6” pentru a promova ideea unei zone de interdicție aeriană în Ucraina.

Muratov a subliniat că Rusia va continua să domine cerul ucrainean. „Lipsa zonelor de interdicție aeriană nu ne va împiedica să continuăm să desfășurăm operațiuni militare în conformitate cu planul adoptat. Însăși posibilitatea de a stabili o astfel de zonă ridică semne de întrebare în ceea ce privește implementarea”, a declarat el.

Cum a reaționat Moscova la acuzațiile oficialilor români

Anterior, vicepreședintele Comisiei Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale, Alexey Chepa, într-o conversație cu a numit declarațiile despre încălcarea spațiului aerian românesc de către o dronă rusească drept absurde.

„Au zburat din Ucraina, au decolat din Ucraina și au dat vina pe Rusia pentru asta”, a spus el.

Pe 13 septembrie s-a aflat că o dronă a încălcat spațiul aerian românesc în zona orașului Tulcea, aproape de granița cu Ucraina. Cu toate acestea, drona nu a zburat deasupra zonelor populate și nu a reprezentat o amenințare imediată pentru populație.

Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail, regiunea Odesa, şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina

Aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, zona şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, dar „în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”, a explicat colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al ministerului.

Pe 10 septembrie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat, de asemenea, încălcarea spațiului aerian al țării de către drone rusești

Potrivit acestuia, au fost înregistrate 19 vehicule aeriene fără pilot. Statul Major General al țării a numit incidentul „un act de agresiune care a creat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor”.

Tusk a dat ulterior vina pe Rusia pentru incident, fără a oferi dovezi ale implicării sale. La rândul său, Ministerul Apărării rus a propus organizarea de consultări cu privire la incident.

Câte atacuri cu drone s-au desfășurat aproape de graniță

Potrivit MApN, de la începutul războiului, adică din februarie 2022, în apropierea graniţelor noastre 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost folosite drone ruseşti.

În 38 dintre situaţii, fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României, în zona Deltei Dunării, iar în 10 situaţii, drone ruseşti au pătruns în spaţiul nostru aerian, arată datele ministerului, citate de

“Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru spaţiului aerian naţional”, a transmis MApN printr-un comunicat de presă.