Motivul incredibil pentru care doi piloți au fost pedepsiți și consemnați la sol

O companie aeriană privată indiană a consemnat la sol doi dintre piloții săi pentru că ar fi consumat cafea și dulciuri în cabina de pilotaj a unui zbor, în mijlocul călătoriei.

Incidentul a ieșit la iveală după ce o presupusă fotografie cu o ceașcă fără capac plasată pe panoul de control al unei aeronave SpiceJet a devenit virală la începutul acestei săptămâni.

Fotografia a stârnit indignare, determinând autoritatea de reglementare a aviației din India să emită un avertisment către compania aeriană.

Miercuri, SpiceJet a declarat că analizează problema și că a pedepsit doi piloți care ar fi făcut poza.

„Vor fi luate măsuri disciplinare adecvate împotriva lor după finalizarea unei investigații”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene pentru ziarul The Times of India.

Regulile aviației indiene permit piloților și echipajului să aibă mâncare și băuturi în interiorul cabinei de pilotaj, dar în cadrul unor linii directoare stricte. De exemplu, toate paharele trebuie să aibă capac și să fie transportate pe o tavă pentru a evita vărsarea.

⁦ ⁩ ⁦ ⁩ ⁦ ⁩ ⁦ ⁩ ⁦ ⁩ ⁦ ⁩ ⁦ ⁩ ⁦ ⁩ Samosa and tea at 37000ft, cruising at 0.79M!Even horoscope cant save you if there is an emergency😡

— Mohan Ranganathan (@Mohan_Rngnathan)