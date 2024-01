Motivul incredibil pentru care o femeie de 42 de ani s-a căsătorit cu ea însăși: „A fost o zi minunată și am fost în centrul atenției!”

O femeie din Anglia a făcut economii mai bine de 20 de ani pentru a se putea căsători. Pentru că nu a mai avut răbdare să își găsească sufletul pereche, femeia a decis să se căsătorească cu ea însăși, și, spre surprinderea tuturor, a avut parte de cea mai frumoasă zi din viața ei. În total, ea a cheltuit 10.000 de lire sterline, relatează .

Sarah, în vârstă de 42 de ani, a purtat o rochie de mireasă albă cu paiete. De asemenea, ea a avut unul dintre cele mai frumoase inele de logodnă, iar pe tort a așezat o mireasă care săruta o broască.

Cum s-a simțit femeia la cel mai frumos eveniment din viața ei

„A fost o zi minunată și am fost în centrul atenției. Ceremonia nu a fost una oficială, dar am avut și eu nunta mea. Cred că ajungi la punctul în care te gândești «s-ar putea să nu am un partener lângă mine, dar de ce ar trebui să ratez această ocazie?». Acești bani au fost rezervați pentru nunta mea, așa că de ce să nu-i cheltuiesc pentru ceva ce mi-am dorit?”, a declarat ea, pentru .

Toți invitații au fost încântați și „toată lumea a zâmbit” pe tot parcursul nunții. Ceremonia și petrecerea au fost restrânse, dar pline de veselie și emoții.

Acum, Sarah Wilkinson se consideră o femeie căsătorită din toate punctele de vedere, dar nu exclude posibilitatea de a se întâlni bărbatul ideal în viitor.