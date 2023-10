Motivul pentru care o tânără a fost nevoită de își schimbe de urgență pașaportul: „Am fost interogată de aproximativ șase bărbați” (VIDEO)

Joanne Prophet, o esteticiană în vârstă de 28 de ani din Lancashire, a fost nevoită să își schimbe de urgență pașaportul, după ce a suferit mai multe operații estetice. Tânăra a fost interogată de aproximativ șase bărbați, după ce înfățișarea sa a suferit modificări majore.

De-a lungul a 10 ani, Joanne și-a făcut mai multe operații de chirurgie plastică, printre care modificări ale feței, părului și sânilor.

Pentru că nu mai arată ca în acte, femeia a fost supusă mai multor interogări atunci când a vrut să părăsească țara.

Într-un clip publicat pe TikTok, tânăra a povestit mai multe experiențe de-ale sale. De asemenea, femeia a comparat fotografiile vechi din pașaport cu cele mai recent. „Nu e de mirare că tot sunt oprită prin controlul pașapoartelor”, a menționat ea.

„Am fost băgată într-o cameră timp de aproximativ o oră și am fost interogată de aproximativ șase bărbați. Așa că, evident, asta a fost o preocupare masivă. Apoi, când am zburat înapoi la Manchester, au trebuit să se uite în continuare la poză și mi-au spus că trebuie să rectific acest lucru”, a menționat ea, potrivit .

Tânăra și-a făcut operații la nas, implanturi mamare, îmbunătățiri dentare și mai multe proceduri cosmetice.

Pentru un look de invidiat, femeia și-a pus extensii pentru păr și gene false.

That time i got interegated by 6 members of passport control 😅😅😅