NASA a amânat ieșirea în spațiu a doi astronauți de pe ISS, din cauza deșeurilor spațiale cauzate de Rusia

NASA a anunțat, marți dimineață, amânarea unei ieșiri în spațiu a doi astronauți americani de pe Stația Spațială Internațională, din cauza deșeurilor rămase după ce Rusia a testat o armă antisatelit, conform AFP, citat de către Agerpres.

Astronauții Thomas Marshburn şi Kayla Barron urmau să iasă în spațiu pentru o misiune ce trebuia să dureze pe puțin 6 ore și jumătate, pentru a înlocui o antenă de comunicații ce s-a defectat.

”NASA a fost informată în legătură cu (un risc) de deşeuri pentru staţia spaţială”, a scris agenţia spaţială pe Twitter.

”În absenţa posibilităţilor unei evaluări corecte a riscului pe care l-ar putea prezenta pentru astronauţi, echipajul a decis să amâne ieşirea în spaţiu programată pentru 30 noiembrie până când vor fi disponibile informaţii suplimentare”, a mai precizat agenţia.

NASA received a debris notification for the space station. Due to the lack of opportunity to properly assess the risk it could pose to the astronauts, teams have decided to delay the Nov. 30 spacewalk until more information is available. https://t.co/HJCXFWBd3Y pic.twitter.com/swj5hqusSo

