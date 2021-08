NATO: Cel puțin 20 de morți la aeroportul din Kabul. Talibanii recurg la violență pentru a dispersa mulțimile (VIDEO)

Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața în ultima săptămână, încercând să fugă, din Afganistanul cuprins de teroare, doar în apropierea aeroportului din Kabul, a transmis un oficial NATO.

Mii de oameni disperați să prindă un zbor se calcă în picioare zilinic, ultima săptămână, la gardurile aeroportului, afectând operaţiunile militare ale țărilor care încerca să-și evacueze diplomaţii şi cetăţenii lor, precum şi numeroşi afgani.

„Forţele noastre menţin o distanţă strictă faţă de zonele exterioare ale aeroportului din Kabul pentru a preveni orice ciocniri cu talibanii„, a adăugat oficialul NATO.

Din cauza haosului, talibanii au încercat să restabilească ordinea, aplelând la violențe și chiar la focuri de armă, scrie reuters.com.

The scene at Kabul airport several hours ago per source from an NGO who is trying to get people out. Main problem is that it’s impossible to pass the gates and get to the planes even if you are on an evacuees list pic.twitter.com/b3bZn5B34Z

— Barak Ravid (@BarakRavid) August 21, 2021