Nava militară rusă, în flăcări în portul Sevastopol. Ar fi fost ținta forțelor ucrainene (VIDEO)

O navă militară a Rusiei a luat foc în portul Sevastopol, controlat de ruși. Aceasta ar fi fost ținta unui atac ucrainean.

Presa locală scrie că ar fi vorba de nava de patrulare Vasilii Bikov. Nava a intrat în dotarea forțelor navale ruse în decembrie 2018 și a luat parte la atacul rus din februarie asupra Insulei Șerpilor. Între timp, aceasta a

Deocamdată nu a venit nicio reacție de la Moscova, dar nu ar fi prima oară când ucrainenii reușesc astfel de lovituri asupra flotei invadatorilor, principala reușită fiind nava amiral a rușilor în Marea Neagră.

It is being reported that a ship near , is on fire.

