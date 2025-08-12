Mo Gawdat, fost vicepreședinte Google, avertizează că din 2027 vom intra într-o perioadă de 12-15 ani de criză socială profundă, cauzată de folosirea greșită a inteligenței artificiale de către oameni, nu de aceasta în sine.

Cuprins:

Ce a avertizat acesta cu privire la viitor

Care va fi impactul asupra locurilor de muncă

Mo Gawdat, un fost executiv Google și expert în tehnologie, a declarat în podcastul The Diary of a CEO că societatea noastră va intra într-o „distopie” începând din 2027, cu semne vizibile chiar de anul viitor. Perioada ar putea dura până la sfârșitul anilor 2030.

„Vom trăi într-o lume complet schimbată, unde libertatea, responsabilitatea, conexiunea umană și egalitatea vor fi profund afectate”, spune Gawdat, potrivit DailyMail, citat de .

Fostul șef Google X subliniază că nu va fi vinovată, ci modul în care oamenii o vor folosi. Aceasta ar putea fi folosită pentru manipularea populației, fraude financiare, încălcarea intimității și concentrarea puterii în mâinile persoanelor .

Gawdat respinge faptul că AI-ul va crea locuri de muncă noi: „Este 100% fals. AI va fi mai bun decât oamenii la orice, inclusiv ca CEO”, a precizat acesta potrivit surselor citate.

Toate meseriile, de la munci fizice, până la locuri de muncă executive, design și multe alte domenii, toate vor putea fi înlocuite cu AI.

În viziunea acestuia, după perioada de distopie, omenirea ar putea intra într-o eră de „utopie”, o societate care ar putea fi perfectă.