Externe

Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 21:47
Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital cu simptome grave după ce a înlocuit sarea de masă cu bromură de sodiu, urmare a unei recomandări primite de către inteligența artificială, potrivit Adevărul.

Cuprins:

  • Care sunt riscurile asociate inteligenței artificiale
  • Cum a ajuns bărbatul în spital
  • Ce au spus medicii

Care sunt riscurile asociate inteligenței artificiale

Un studiu publicat în Annals of Internal Medicine Clinical Cases și menționat de LiveScience arată riscurile asociate cu utilizarea inteligenței artificiale pentru a oferi sfaturi de sănătate fără o investigație medicală adecvată.

Un pacient, influențat să reducă consumul de sare, a înlocuit complet sarea de masă cu bromură de sodiu, un compus care a fost eliminat din alimentație de zeci de ani din cauza toxicității sale.

Cum a ajuns bărbatul în spital

După o perioadă de trei luni de dietă cu bromură, bărbatul a început să manifeste simptome de paranoia, halucinații, insomnie, oboseală, sete excesivă și dificultăți de înțelegere.

Analizele au arătat o acumulare de brom în organism, un fenomen denumit bromism. De asemenea, medicii au observat o interferență în testele de laborator, care raportau fals niveluri crescute de cloruri.

Ce au spus medicii

„Este puțin probabil ca un medic să sugereze bromura de sodiu ca alternativă la sarea de masă”, au menționat autorii raportului. Ei evidențiază că inteligența artificială poate furniza informații scoase din context, fără avertizări corespunzătoare, ceea ce poate reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor.

Pacientul a primit tratament cu fluide și electroliți, fiind internat temporar sub supraveghere psihiatrică. După o perioadă de trei săptămâni, starea sa s-a îmbunătățit, iar simptomele psihice au dispărut. La controlul efectuat după externare, acesta era complet recuperat.

Specialiștii ne atrag atenția că modelele AI pot face erori grave, iar sfaturile legate de sănătate trebuie să fie întotdeauna confirmate de un medic. În plus, achiziționarea substanțelor chimice online, de acest gen, fără o consultare medicală, poate duce la consecințe grave.

