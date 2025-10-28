Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să lanseze noi atacuri în Fâșia Gaza. Premierul de la Tel Aviv a acuzat Hamas că ar fi încălcat acordul de armistițiu.

Benjamin Netanyahu a ordonat noi atacuri în Gaza

Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să lanseze noi atacuri în Fâşia Gaza sub pretextul că gruparea islamistă palestiniană Hamas a încălcat condițiile de armistițiu. Premierul a acuzat că Hamas a returnat rămășițele unui ostatic al cărui trup neînsufleţit fusese deja recuperat, după cum transmite AFP.

Brigăzile Ezzedin al-Qassam, ramura militară a Hamas, a trasmis că urmează să predea un alt ostatic mort. Potrivit sursei citate, rămășițele ar fi fost găsite într-un tunel din Gaza. Asemenea transferuri sunt făcute, de regulă, prin Crucea Roşie Internaţională.

Israelul susține că testele criminalistice au arătat că rămășițele predate aparțin unui trup neînsuflețit recuperat din Gaza în urmă cu doi ani. IDF a prezentat imagini obținute cu ajutorul dronei, în baza cărora Israelul a acuzat Hamas că a efectuat o excavare falsă pentru a crea impresia că recuperează cadavrul dintr-o clădire din Gaza.

Hamas nu a comentat imaginile din dronă, dar a anunțat că amâna predarea preconizată a unui alt ostatic mort din cauza atacurilor israeliene. Organizația susține că Israelul este de vină pentru întârzierea predărilor. Armata împiedică lucrările de excavație necesare pentru recuperarea cadavrelor.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… — Israel Defense Forces (@IDF)

Israelul acuză încălcarea acordului

Marţi, Benjamin Netanyahu a reacţionat împotriva Hamas, acuzând că nu au fost respectați termenii acordului. El a cerut armatei să lanseze lovuturi puternice în Gaza. Informația a venit de la cabinetul premierului care nu a dat alte informații.

Israelul a acuzat Hamas că ar fi tras asupra forțelor sale care ocupă zone din Fâșia Gaza. De asemenea, a acuzat un „complot de inducere în eroare”.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered the military to immediately carry out ‘powerful’ attacks in Gaza — Reuters (@Reuters)

Ce se spune în acordul agreat de Benjamin Netanyahu

Una dintre prevederile acordului de pace stabilea ca Hamas să predea cei 20 de încă în viaţă. Este vorba de ultimii prizonieri deținuți de gruparea islamică, din cei 251 luaţi în timpul atacului din 7 octombrie 2023.

Totodată, Hamas trebuia să-i predea şi pe cei 28 de ostatici morţi care se mai aflau în Gaza. Dintre aceștia au fost returnați doar 15. Reprezentanții grupării au susținut că rămășițele sunt greu de găsit printre ruinele devastate de atacurile israeliene.

Acest acord, inițiat de Donald Trump a fost agreat de Benjamin Netanyahu, dar și de Hamas.