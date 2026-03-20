Mircea Lucescu a stabilit lotul final al naționalei României pentru duelul decisiv cu Turcia, programat săptămâna viitoare. Meciul contează pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada. Selecționerul a convocat 26 de jucători, dintre care 14 provin din campionatul intern.

Poate România să producă surpriza și să ajungă la Mondial

Luna martie aduce un moment crucial pentru naționala României, care luptă pentru un loc la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Pe 26 martie, tricolorii vor înfrunta Turcia la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș, într-un meci extrem de dificil, unde gazdele pornesc cu prima șansă.

Dacă România reușește surpriza, va juca finala barajului împotriva câștigătoarei duelului Slovacia – Kosovo. a convocat 26 de jucători pentru această dublă decisivă, iar selecția vine și cu câteva surprize.

Ce jucători a convocat Mircea Lucescu pentru meciurile de baraj

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

„Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT și Ioan VERMEȘAN se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie)”, a transmis pe site-ul oficial.

Ce urmează pentru România în drumul spre finala barajului

Naționala României intră într-un moment decisiv și va juca joi, 26 martie, semifinala barajului împotriva Turciei. Partida se va disputa la Istanbul, pe Beșiktaș Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală). Este un duel extrem de dificil, dar care poate deschide drumul spre o calificare istorică.

În cazul unei victorii, tricolorii vor disputa finala play-off-ului în deplasare, marți, 31 martie, de la ora 21:45. Adversara va fi câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Dacă însă vor pierde, România va evolua într-un meci amical contra echipei învinse din cealaltă semifinală.

În paralel, doi jucători aflați pe lista preliminară, Lisav Eissat și Ioan Vermeșan, vor face pasul către naționala U21. Aceștia vor evolua sub comanda lui Costin Curelea în preliminariile EURO 2027, contra Kosovo și San Marino.