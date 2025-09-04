Emma Heming Willis a vorbit deschis despre provocările prin care a trecut după ce soțul său, Bruce Willis, a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD).

De la izolarea emoțională și durerea în liniște până la transformarea suferinței în speranță, soția actorului descrie modul în care familia s-a adaptat la noua realitate, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru .

Bruce Willis, diagnosticat în 2022 cu afazie și ulterior cu frontotemporală, a schimbat complet familiei sale. Emma Heming Willis a povestit într-un interviu pentru People:

„La început, am fost foarte izolată. Mi-a fost prea frică să spun ceva cuiva. Am fost într-o tristețe și într-un întuneric atât de mult timp.”, a declarat aceasta conform People.

Pe măsură ce comportamentul actorului se schimba, Emma a simțit cum relația lor „se transforma sub presiunea bolii”, iar rolul ei de soție devenea unul de îngrijitoare cu normă întreagă.

„FTD nu strigă, șoptește. E foarte greu să știi unde s-a oprit Bruce și unde a început boala lui … Am început să observ că bâlbele lui au început să reapară [și] conversațiile nu se mai aliniau.”, a mai spus aceasta potrivit sursei citate.

Cum s-a adaptat aceasta și cum comunică acum

Într-un alt interviu, dat ABC News, Emma a vorbit despre schimbările dramatice cauzate de boală, dar și despre micile momente de bucurie care oferă speranță familiei:

„Bruce este încă foarte activ, are o stare generală de sănătate bună. Totuși, creierul lui cedează, iar limbajul se deteriorează. Am învățat, însă, să ne adaptăm și am găsit o modalitate diferită de a comunica cu el.

Are momente când râde cu toată inima și uneori poți observa acea sclipire în ochii lui sau acel zâmbet, iar eu mă simt pur și simplu transportată. Uneori, e greu să observi aceste momente, pentru că dispar imediat.

E dificil, dar sunt recunoscătoare că soțul meu este încă aici.”, a declarat aceasta, conform ABC News.

Deși boala avansează, familia Willis face eforturi pentru a menține legătura emoțională cu actorul, chiar și prin diverse metode de comunicare.

Ce a transmis Emma Wills

Emma Heming Willis a realizat că dacă vorbește despre experiențele sale poate fi de ajutor pentru alte familii care se confruntă cu aceeași problemă.

„Cu timpul, am înțeles că ar fi util să discut despre asta și să cresc conștientizarea, astfel încât oamenii să ajungă mai repede la doctor, să fie diagnosticați mai devreme și să participe la studii clinice. FTD este adesea greșit diagnosticat ca bipolaritate, criză de mijloc a vieții sau depresie. Nu este pe radarul nimănui, de aceea cred că a fost atât de important să facem public diagnosticul lui Bruce.”, a mai declarat aceasta potrivit surselor menționate.

Familia actorului spune, de asemenea, că FTD este o boală severă și adesea necunoscută, fiind cea mai comună formă de demență la persoanele sub 60 de ani.

„În prezent, nu există tratamente pentru această boală, o realitate pe care sperăm să o schimbăm în anii următori. Pe măsură ce starea lui Bruce progresează, sperăm că orice atenție din partea mass-media poate fi direcționată spre găsirea unei soluții pentru această boală care necesită mult mai multă conștientizare și cercetare.” , a mai declarat familia actorului.