B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Descoperire surprinzătoare într-un azil. Bărbatul de 118 ani care bea trei cafele pe zi ar putea fi cel mai bătrân din lume (FOTO)

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 10:19
Sursă Foto: Facebook - RankBrasil Recordes Brasileiros
Cuprins
  1. Cum a ajuns un bărbat necunoscut să fie considerat cel mai bătrân om din lume
  2. Ce spune povestea lui despre o viață trăită în același loc
  3. Care sunt obiceiurile neobișnuite care i-au uimit chiar și pe medici

Descoperire surprinzătoare într-un azil din Brazilia! Un bărbat despre care nu știa aproape nimeni ar putea fi, de fapt, cel mai bătrân om în viață de pe planetă. La 118 ani, duce o viață simplă, dar care i-a uimit chiar și pe cei care îl îngrijesc. Povestea lui a ieșit la iveală întâmplător, iar un detaliu neașteptat a atras imediat atenția. Bea zilnic trei cafele și spune ferm că viața merită trăită, notează Bild.

Cum a ajuns un bărbat necunoscut să fie considerat cel mai bătrân om din lume

O întâmplare banală de pe rețelele sociale a dus la o descoperire spectaculoasă. Povestea unui bărbat dintr-un azil din orașul Elói Mendes a atras atenția organizației RankBrasil, echivalentul brazilian al Guinness Book. Aceștia au decis să o verifice în detaliu.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că Luiz Carlos dos Santos ar fi venit pe lume pe 15 februarie 1908. Data este susținută de mai multe documente oficiale, inclusiv certificatul de naștere, acte de muncă și rapoarte medicale.

Dacă aceste informații vor fi confirmate și la nivel internațional, el ar putea deveni oficial cel mai bătrân om din lume. Ar depăși astfel recordul actual.

Ce spune povestea lui despre o viață trăită în același loc

Viața lui impresionează tocmai prin simplitatea și constanța ei. Luiz trăiește în același azil de mai bine de 50 de ani, după ce a fost adus acolo pe 10 septembrie 1971 de un preot. De atunci, nu a mai plecat niciodată. Nu are familie, nu are copii și nu primește vizite, ducând o existență marcată de singurătate.

Deși nu mai poate vorbi, se descurcă singur în multe situații și mănâncă fără ajutor. Acesta nu ia medicamente și se deplasează fără sprijin prin cămin.

„Nu îi place să primească ajutor. Preferă să-i ajute pe ceilalți”, a explicat unul dintre angajați.

Care sunt obiceiurile neobișnuite care i-au uimit chiar și pe medici

Stilul său de viață sfidează multe dintre regulile considerate esențiale pentru sănătate și longevitate. Luiz are o rutină simplă, dar neobișnuită. Bărbatul bea cafea de trei ori pe zi, chiar și seara, în jurul orei 19:30, fără ca acest obicei să-i afecteze somnul. Fumează în continuare țigări rulate manual și preferă să petreacă mult timp în aer liber, unde adună pietre, o activitate care pare să-i ofere liniște.

Noaptea adoarme stând în șezut, un detaliu care i-a surprins pe cei din jur. Filosofia lui de viață este la fel de directă precum obiceiurile sale: „Trăiește bine! Merită!”, potrivit Ultimas Noticias. Nici în perioada pandemiei de COVID-19, „micul Luiz”, așa cum îl numesc angajații azilului, nu s-a îmbolnăvit.

În prezent, recordul oficial al longevității este deținut de o femeie din Marea Britanie, în vârstă de 116 ani. Dacă datele despre Luiz Carlos dos Santos vor fi validate la nivel internațional, el ar putea deveni cel mai bătrân om din lume. Astfel, ar depăși acest record impresionant.

Tags:
Citește și...
O femeie din Italia a vrut să-i lase averea îngrijitoarei ei, însă instanța a decis altceva. Motivul neașteptat pentru care testamentul a fost anulat
Externe
O femeie din Italia a vrut să-i lase averea îngrijitoarei ei, însă instanța a decis altceva. Motivul neașteptat pentru care testamentul a fost anulat
Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”
Externe
Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”
Renunți la permisul de conducere pentru 5 ani? Primești 25.000 de euro. Metoda prin care au ales să reducă traficul în țară
Externe
Renunți la permisul de conducere pentru 5 ani? Primești 25.000 de euro. Metoda prin care au ales să reducă traficul în țară
Benzina a ajuns la 2,4 euro/l, dar coziile la stațiile de alimentare cresc. Ce îi sperie pe șoferii din Grecia
Externe
Benzina a ajuns la 2,4 euro/l, dar coziile la stațiile de alimentare cresc. Ce îi sperie pe șoferii din Grecia
Incendiu puternic la o fabrică de piese auto: Sunt cel puțin 50 de răniți. Unde a avut loc incidentul
Externe
Incendiu puternic la o fabrică de piese auto: Sunt cel puțin 50 de răniți. Unde a avut loc incidentul
Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
Externe
Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie
Externe
Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie
Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate
Externe
Celebrul actor de la Hollywood, Chuck Norris, a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate
A murit biologul care spunea că sute de milioane de oameni vor muri de foame din cauza suprapopulării
Externe
A murit biologul care spunea că sute de milioane de oameni vor muri de foame din cauza suprapopulării
Portugalia înăsprește regulile și accelerează expulzarea imigranților fără acte
Externe
Portugalia înăsprește regulile și accelerează expulzarea imigranților fără acte
Ultima oră
11:59 - O femeie din Italia a vrut să-i lase averea îngrijitoarei ei, însă instanța a decis altceva. Motivul neașteptat pentru care testamentul a fost anulat
11:58 - Grindeanu, noi directive date Guvernului pentru că „dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi” (VIDEO)
11:37 - Programul SAFE pentru înarmare, o gură de oxigen pentru România. Negrescu: „Ne poate revitaliza întreaga economie” / Curtifan: „Timpul e important. SAFE să nu ajungă un fel de PNRR” (VIDEO)
11:36 - Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”
11:23 - Gafa făcută de Florin Prunea, în direct. A afirmat că ministra Diana Buzoianu a făcut videochat: „Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș” (VIDEO)
11:16 - Scandal de proporții la o școală din Iași. Acuzații de hărțuire după refuzul plății fondului clasei: „Copilul meu a fost plin de sânge”
10:45 - Ziua și scumpirea: Benzina a sărit de 9 lei, vineri. Cât a ajuns să coste motorina în marile orașe și ce decizie ar putea lua Guvernul
10:34 - Cluj: Femeie moartă de 3 ani, amendată pentru parcare ilegală. Ce a decis justiția
10:19 - Renunți la permisul de conducere pentru 5 ani? Primești 25.000 de euro. Metoda prin care au ales să reducă traficul în țară
10:05 - Dani Mocanu nu dă 2 bani pe justiția română: „Mă duc la pușcărie ca la cofetărie, ați înțeles ce zic?” (VIDEO)