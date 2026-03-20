Descoperire surprinzătoare într-un azil din ! Un bărbat despre care nu știa aproape nimeni ar putea fi, de fapt, cel mai bătrân om în viață de pe planetă. La 118 ani, duce o viață simplă, dar care i-a uimit chiar și pe cei care îl îngrijesc. Povestea lui a ieșit la iveală întâmplător, iar un detaliu neașteptat a atras imediat atenția. Bea zilnic trei cafele și spune ferm că viața merită trăită, notează .

Cum a ajuns un bărbat necunoscut să fie considerat cel mai bătrân om din lume

O întâmplare banală de pe rețelele sociale a dus la o descoperire spectaculoasă. Povestea unui bărbat dintr-un azil din orașul Elói Mendes a atras atenția organizației , echivalentul brazilian al Guinness Book. Aceștia au decis să o verifice în detaliu.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că Luiz Carlos dos Santos ar fi venit pe lume pe 15 februarie 1908. Data este susținută de mai multe documente oficiale, inclusiv certificatul de naștere, acte de muncă și rapoarte medicale.

Dacă aceste informații vor fi confirmate și la nivel internațional, el ar putea deveni oficial cel mai bătrân om din lume. Ar depăși astfel recordul actual.

Ce spune povestea lui despre o viață trăită în același loc

Viața lui impresionează tocmai prin simplitatea și constanța ei. Luiz trăiește în același azil de mai bine de 50 de ani, după ce a fost adus acolo pe 10 septembrie 1971 de un preot. De atunci, nu a mai plecat niciodată. Nu are familie, nu are copii și nu primește vizite, ducând o existență marcată de .

Deși nu mai poate vorbi, se descurcă singur în multe situații și mănâncă fără ajutor. Acesta nu ia și se deplasează fără sprijin prin cămin.

„Nu îi place să primească ajutor. Preferă să-i ajute pe ceilalți”, a explicat unul dintre angajați.

Care sunt obiceiurile neobișnuite care i-au uimit chiar și pe medici