Finalul de săptămână vine cu fenomene meteo extreme în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că vântul va sufla puternic, iar în unele zone rafalele vor depăși 80 km/h.

Meteorologii au emis atât o informare generală, valabilă până duminică după-amiază, cât și două atenționări de Cod galben.

Fenomene meteo extreme în România. Unde vor fi cele mai puternice rafale de vânt

Potrivit meteorologilor, cele mai afectate regiuni vor fi cele din estul țării, dar și zonele montane.

„Vorbim de avertizări meteorologice de intensificări de vânt. Există o informare valabilă până duminică după-amiază, la ora 18.

Informarea vizează în special jumătatea estică a țării, acolo unde vor fi intensificări de vânt, susținute rafale de 40 – 45 kilometri pe oră, iar în zona montană înaltă, de 60 – 70 de kilometri pe oră.”, a precizat Elena Mateescu, director general ANM, la .

Fenomene meteo extreme în România. Ce zone sunt vizate de Codul galben

Meteorologii au emis două avertizări de pentru mai multe regiuni din țară.

Prima avertizare vizează Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei, unde vântul va atinge viteze de 50 – 65 km/h, iar în Carpații de Curbură rafalele pot ajunge la 70 – 80 km/h. Aceasta este valabilă până vineri, ora 18:00.

Cea de-a doua avertizare intră în vigoare sâmbătă și este valabilă până la aceeași oră, vizând județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București, dar și vestul județelor Ialomița și Călărași.

„De mâine, sâmbătă, până la ora 18.00, sunt sub Cod galben județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București, dar și vestul județelor Ialomița și Călărași.

Vor fi rafale de 50 – 65 de kilometri pe oră, iar la munte, în special în Carpații de Curbură, rafale de 65 – 75 de kilometri pe oră.„, a mai spus Mateescu.

Cum va fi vremea din punct de vedere termic

Din punct de vedere al temperaturilor, valorile se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă.

„Din punct de vedere termic, la acest final de săptămână, avem temperaturi, în general, de la 10 până la 12-14 grade, apropiate de normalul datei din calendar.”, a mai menționat șefa ANM.

Când se încălzește vremea

Meteorologii anunță o schimbare începând cu săptămâna viitoare, când temperaturile vor începe să crească treptat.

„În ceea ce privește debutul săptămânii viitoare, în special de marți, temperaturile vor crește în vestul țării.

Contăm pe valori între 14 și 16 grade, pentru ca a doua jumătate a săptămânii viitoare să aducă valori chiar apropiate, de 18, 19, 20 de grade, în special în vestul, estul și sudul țării.

În Capitală așteptăm 18 – 19 grade”, a mai declarat Elena Mateescu.