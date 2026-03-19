Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut

Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut

Adrian Teampău
19 mart. 2026, 23:47
Foto: Hepta - DPA Images / Ilia Yefimovich
Cuprins
  1. Benjamin Netanyahu și-a asumat bombardamentul
  2. Bibi îl salvează pe Donald

Benjamin Netanyahu și-a asumat decizia de a bombarda zăcământul iranian de gaze naturale de la South Pars, cel mai mare din lume. Israelul a „acţionat singur fără să informeze Statele Unite.

Benjamin Netanyahu și-a asumat bombardamentul

Premierul israelian a declarat că nu s-a consultat cu Statele Unite când a decis să bombardeze complexul energetic de la South Pars. Această operațiune, asumată de Benjamin Netanyahu a avut consecințe asupra pieței gazelor naturale din întreaga lume. Riposta iraniană a avariat instalațiile de producție a gazelor naturale din Qatar.

„În primul rând, Israelul a acţionat singur împotriva complexului de gaze South Pars. În al doilea rând, preşedintele (american Donald) Trump ne-a cerut să suspendăm orice nou atac (asupra infrastructurii energetice iraniene), iar noi ne conformăm”, a spus Netanyahu la o conferinţă de presă.

Iar în acest context, emiratul, unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, a anunțat că ar putea reduce drastic exporturile către mai multe țări, inclusiv din Europa. Producția de GNL a fost redusă cu aproximativ 17%, într-un moment în care Qatar joacă un rol esențial în alimentarea pieței globale.

Compania de stat QatarEnergy ia în calcul invocarea clauzei de „forță majoră”, pe fondul unor pagube severe provocate de atacurile iraniene asupra infrastructurii energetice. Este foarte probabil să activeze clauza de forță majoră, care permite suspendarea contractelor în situații excepționale. O astfel de decizie ar putea afecta livrările către parteneri importanți, precum Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Bibi îl salvează pe Donald

O criză a gazelor naturale la nivel global ar provoca o uriașă nemulțumire în rândul aliaților occidentali. Aceștia sunt nemuluțumiți, deja, pentru că Donald Trump a atacat Iranul fără să-i informeze. Așa se face că șeful de la Casa Albă a negat că ar fi fost informat de aliatul său în legătură cu intențiile de a bombarda South Pars.

Trump a declarat că nu a știut nimic despre bombardarea zăcământului de gaze din Iran, afirmație contrazisă de mai mulți oficiali israelieni contactatți de Reuters. Potrivit portalului american Axios, bombardamentul a fost într-adevăr efectuat de Israel, dar în coordonare cu SUA. În acest context, declarațiile lui Benjamin Netanyahu vin să salveze credibilitatea.

În acest context, Netanyahu a mai afirmat că încercările Iranului de a „şantaja” lumea prin blocarea Strâmtorii Ormuz sunt sortite eşecului.

„Secta criminală (aflată la putere) în Iran încearcă să şantajeze lumea prin închiderea unei căi maritime internaţionale cheie, Strâmtoarea Ormuz. Dar nu va reuşi. Israelul contribuie, în modul său, prin informaţii şi alte mijloace, la efortul american menit să redeschidă strâmtoarea”, a spus Bibi Netanyahu.

Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie
