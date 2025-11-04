B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu

Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 16:15
Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
Sursa Foto: Hepta.ro

Campania electorală pentru primăria New York-ului s-a transformat într-o „scenă de război” politic după ce președintele Donald Trump a anunțat că îl sprijină pe Andrew Cuomo și a avertizat că va „tăia finanțarea orașului” dacă adversarul său, Zohran Mamdani, va câștiga alegerile.

Scena politică din Statele Unite este pe un butoi de pulberi, după președintele Donald Trump, a intervenit direct în bătălia electorală pentru Primăria orașului New York, susținându-l public pe fostul guvernator Andrew Cuomo și atacându-l dur pe candidatul democrat Zohran Mamdani, pe care l-a numit „ un comunist”, scrie The New York Times.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
Externe
David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului
Externe
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului
Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane
Externe
Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Externe
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Externe
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma: „Așa va ceda și economia Italiei din cauza ajutoarelor oferite Ucrainei”
Externe
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului din Roma: „Așa va ceda și economia Italiei din cauza ajutoarelor oferite Ucrainei”
Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
Externe
Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
UPDATE: Doi muncitori români, răniți în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti, din Roma / Ce a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu
Externe
UPDATE: Doi muncitori români, răniți în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti, din Roma / Ce a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu
Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean
Externe
Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Externe
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Ultima oră
17:12 - David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
17:10 - Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
17:07 - Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
16:51 - Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!”. Ce mesaj a transmis românilor
16:31 - O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
16:25 - Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
16:07 - Adrian Vasile, reacție după plecarea de la CSM București: „A fost o decizie a clubului”
15:55 - Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
15:39 - Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
15:20 - Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă