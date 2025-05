Nicușor Dan, președintele ales al României, a fost invitat de Volodimir Zelenski în Ucraina: „Suntem profund recunoscători pentru contribuția României la protejarea vieții poporului nostru”

Președintele Ucrainei, , a anunțat luni, printr-un mesaj publicat pe rețeaua X, că a avut o discuție telefonică cu , președintele ales al României, pe care l-a felicitat pentru victoria în alegerile prezidențiale, conform

Zelenski a subliniat importanța continuării colaborării cu România și a transmis un mesaj de respect atât pentru Nicușor Dan, cât și pentru cetățenii români:

„Respectăm România și alegerea poporului român. Aceasta este o țară de care depind multe în ceea ce privește problemele de securitate. Suntem profund recunoscători pentru contribuția României la protejarea vieții poporului nostru. Este important ca sprijinul pentru Ucraina să continue. România înțelege cât de crucială este lupta pentru libertate și justiție”, a declarat Volodimir Zelenski pe platforma de socializare X.

Nicușor Dan, invitat să viziteze Ucraina

În același mesaj, Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan să viziteze Ucraina. Șeful statului ucrainean s-a declarat mulțumit de victoria acestuia și a subliniat că, în contextul războiului de la graniță, sprijinul României este esențial și trebuie să continue.

„L-am invitat pe Nicușor Dan să viziteze Ucraina. Am discutat, de asemenea, despre cele mai apropiate oportunități pentru a ne întâlni”, a mai precizat Volodimir Zelenski.

