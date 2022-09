Noilor recruți ruși li se cere să meargă pe front cu tampoane și absorbante. Responsabilă cu recrutările: „Băieți, nu râdeți!” (VIDEO)

O înregistrare intens distribuită pe rețelele sociale o arată pe o responsabilă cu recrutările cum le cere noilor soldați ruși să facă rost de absorbante și tampoane în caz că vor fi împușcați pe frontul din Ucraina.

În clip se aude cum femeia le spune noilor recruți să vină ei cu mai multe lucruri, între care cu saci de dormit. Unul dintre ei întreabă dacă acestea nu ar trebui asigurate de armată. „Ar trebui să fie ale voastre, băieți!” – e răspunsul primit.

Ea spune apoi că armata nu oferă decât uniformele și armele, restul, inclusiv medicamentele, fiind asigurate chiar de soldați.

Un nou recrut intervine atunci și afirmă că în farmacii nu se mai găsesc garouri.

Șefa vine apoi cu ”soluțiile alternative”: „Cereți rudelor să vă trimită. Luați trusele de prim ajutor de la mașini. Băieți, nu râdeți! Cereți soțiilor, fetelor, mamelor voastre absorbante și tampoane. Cele mai ieftine. Știți pentru ce sunt? Pentru a opri sângerarea! Puneți tampoanele direct în rana provocată de glonț. Tamponul se umflă și închide rana”.

