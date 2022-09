Mobilizarea parțială îi sperie chiar și pe propagandiștii lui Putin. Ei se tem de o revoltă populară: „Vă jucați cu oameni înarmați!” (VIDEO)

Vladimir Soloviov, principalul propagandist al Kremlinului, și Margarita Simonian, șefa postului Russia Today, au criticat dur modul în care se face mobilizarea parțială pentru suplimentarea trupelor rusești din Ucraina și s-au arătat înrgrijorați cu privire la o posibilă care s-ar putea declanșa împotriva războiului și a mobilizării.

„Vă jucați cu oameni înarmați…”, a remarcat Simonian, având un mesaj pentru comandanți: „Nu e momentul pentru așa ceva… nu supărați poporul!”

În cadrul unei emisiuni dedicată aproape în exclusiviotatea subiectului mobilizării, Soloviov a susținut că atât el, cât și Simonian au primit „apeluri panicate”, ceea ce arată „că mai multe persoane au uitat cum să-și facă treaba”.

La rândul ei, Simonian a susținut că după discursul lui Putin a rămas cu impresia că vor fi mobilizați doar bărbații cu experiență militară, numai că realitatea s-a dovedit a fi alta: au fost chemați pe front bătrâni, bolnavi, profesori, muzicieni și o mamă singură cu doi copii mici. În schimb, nu au primit ordinul persoane care chiar au experiență de luptă.

Șefa RT a susținut că ar trebui făcut ceva în această situație, iar partenerul ei de discuție a venit cu ”ideea”: „Am putea să îi împușcăm pe cei responsabili?”

Siimonian a susținut că ea nu e de acord, dar el a insistat: „Eu sunt pentru! Pur și simplu i-aș târî în public pe câțiva din acei ofițeri de recrutare responsabili, în special pe deșteptul ăla din Novosibirsk!”.

Nu e clar la care caz se referă Soloviov, dar în Novosibirsk au avut loc mai multe proteste anti-mobilizare.

