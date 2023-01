Noua ambasadoare a SUA în Rusia, huiduită de un grup de minori: „America este o țară teroristă” (VIDEO)

Noua ambasadoare a SUA în Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduită de câțiva protestatari la Moscova, inclusiv minori, care purtau pancarte cu mesaje anti-SUA.

Reuters relatează că aceasta a fost întâmpinată cu huiduieli în timp ce se îndrepta spre Ministerul rus de externe pentru a-și prezenta acreditarea.

Pe pancarte se puteau citi mesaje critice la adresa Washingtonului, printre care „Tancurile voastre ucid civili”.

Potrivit unei postări pe Twitter, micul grup de protestatari striga „America este o țară teroristă”.

U.S. Ambassador Lynne Tracy will arrive at the Foreign Ministry today.

A crowd of „protesters” has already been prepared.

— NEXTA (@nexta_tv)