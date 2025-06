Noul președinte al Poloniei, felicitat de liderii europeni. Mesajul transmis de Ursula von der Leyen

Karol Nawrocki, candidatul naționalist susținut de partidul PiS, a obținut victoria la limită în din Polonia. Conform numărătorii voturilor el, a fost ales cu 50,89% din sufragiile polonezilor.

În acest context, după confirmarea victoriei candidatului naționalist, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis un mesaj de felicitare pe platforma X. Lidera Comisiei Europene l-a felicitat pe Karol Nawrocki pentru victoria în alegerile prezidenţiale de duminică, din Polonia. Ea şi-a exprimat convingerea că Uniunea Europeană îşi va putea continua „cooperarea foarte bună” cu Varşovia, transmit Reuters şi AFP.

„Suntem toţi mai puternici împreună în comunitatea noastră de pace, democraţie şi valori. Haideţi să lucrăm pentru a asigura securitatea şi prosperitatea casei noastre comune”, a scris în postarea de pe platforma X.

Noul președinte al Poloniei a primit felicitări și din partea omologului său german, Frank-Walter Steinmeier. Liderul german a făcut un apel către Berlin şi Varşovia îndemnând la o cooperare strânsă, „pe baza democraţiei şi a statului de drept”. În opinia sa, acest lucru ar fi necesar pentru a „asigura viitorul Europei în securitate, pace şi prosperitate”.

Congratulations to .

I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.

We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.

So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)