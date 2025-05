Nicușor Dan, discuție cu Ursula von der Leyen. Subiectele discutate de cei doi lideri

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o conversație la telefon cu preşedinta Comisiei Europene, . Șeful statului a dat asigurări că România va rămâne angajată faţă de o Uniune Europeană puternică şi sigură.

Șeful statului a anunțat, într-o postare pe platforma X, despre conversația telefonică pe care a avut-o cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. El s-a arătat interesat să colaboreze cu oficialii de la Bruxelles, dar și cu reprezentanții celorlalte state membre pentru a identifica soluții la provocările cu care se confruntă blocul comunitar.

„În această dimineaţă, am avut o conversaţie telefonică cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. I-am mulţumit preşedintei von der Leyen pentru cuvintele sale amabile de felicitare şi am subliniat angajamentul României faţă de o Uniune Europeană puternică şi sigură.

Aştept cu nerăbdare să colaborez cu Comisia Europeană pentru a contribui în mod semnificativ la soluţiile de care au nevoie toţi cetăţenii europeni pentru a aborda provocările cu care ne confruntăm împreună”, a transmis Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

This morning, I had a phone conversation with the President of the European Commission, .

I thanked President for her kind words of congratulations and emphasized Romania’s commitment to a strong and secure EU.

I look forward to working with the European…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO)