Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față"

Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”

Ana Beatrice
02 ian. 2026, 23:09
Sursă Foto: Facebook - Zohran Kwame Mamdani
Cuprins
  1. Își începe Mamdani mandatul printr-o confruntare deschisă cu Israelul
  2. Un nou lider pentru New York sau o sursă de tensiuni politice majore
  3. De ce respinge Zohran Mamdani acuzațiile de antisemitism

Ministerul de Externe al Israelului a lansat vineri acuzații dure de antisemitism la adresa noului primar al orașului New York, Zohran Mamdani. Reacția a venit la doar câteva ore după ce acesta a depus jurământul și a preluat oficial funcția, informează Politico.

Scandalul a izbucnit după una dintre primele decizii ale lui Mamdani în funcția de primar. Acesta a anulat mai multe ordine executive emise în timpul mandatului fostului edil, Eric Adams. Printre acestea se numără și politici considerate favorabile Israelului, măsură interpretată de oficialii israelieni drept un semnal ostil.

Își începe Mamdani mandatul printr-o confruntare deschisă cu Israelul

Una dintre primele decizii luate de Zohran Mamdani ca primar al New Yorkului a stârnit un val puternic de reacții internaționale. Acesta a eliminat măsurile care interziceau oficialilor orașului să susțină boicoturi economice și sancțiuni împotriva Israelului. Totodată, a renunțat la aplicarea definiției antisemitismului formulate de Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA).

„Chiar din prima sa zi ca primar, Mamdani își arată adevărata față. Renunță la definiția IHRA și ridică restricțiile privind boicotarea Israelului. Aceasta nu este conducere, este benzină antisemită aruncată pe foc”, a precizat Ministerul israelian de Externe într-un mesaj public.

Un nou lider pentru New York sau o sursă de tensiuni politice majore

La doar 34 de ani, Zohran Mamdani a câștigat alegerile locale din New York cu un program clar progresist. Acesta s-a axat pe măsuri precum transport public gratuit și îngrijire universală pentru copii. Finanțarea acestor măsuri ar urma să vină din taxe mai mari impuse marilor corporații și persoanelor cu venituri ridicate, o abordare care vizează reducerea decalajelor sociale. Democrații speră că energia și discursul său radical vor reuși să mobilizeze un electorat cheie înaintea alegerilor intermediare din 2026.

Pe fondul acestui context politic, au apărut însă noi controverse. Scandalul a fost amplificat după ce de pe contul oficial @NYCMayor au dispărut, imediat după instalarea sa în funcție, postările legate de combaterea antisemitismului. Mai multe organizații evreiești pentru drepturi civile au reacționat dur la această decizie. Ele avertizează că un asemenea gest poate transmite un mesaj periculos într-un moment extrem de sensibil pentru comunitatea evreiască.

De ce respinge Zohran Mamdani acuzațiile de antisemitism

Noul primar respinge ferm acuzațiile de antisemitism. El afirmă că toate pozițiile sale sunt motivate de preocuparea pentru drepturile omului. Mamdani dă asigurări că va proteja comunitatea evreiască din New York. În același timp, afirmă că își va menține discursul critic la adresa politicii Israelului în Orientul Mijlociu. Mai mult, subliniază că face o distincție clară între aceste poziții politice și respectul, precum și siguranța evreilor americani.

În timpul ceremoniei de depunere a jurământului, Mamdani a apelat la un gest simbolic pentru a evidenția diversitatea orașului, evocând propria experiență. „Unde altundeva ar mai putea un copil musulman ca mine să crească mâncând bagels și somon afumat în fiecare duminică?”, a declarat el.

Criticile nu s-au oprit însă aici. Mamdani a susținut public dezangajarea din obligațiuni ca mijloc de presiune asupra Israelului și a declarat anterior că nu crede că statul israelian ar trebui să existe ca „stat evreu”. Aceste poziții au alimentat suspiciunile și au intensificat reacțiile dure din partea oficialilor israelieni.

