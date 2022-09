„Nu este altceva decât un atac terorist planificat de Rusia” – Prima reacție a Ucrainei după exploziile de la gazoductele Nord Stream

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a oferit marți după-amiaza o primă reacție a Kievului după exploziile care au provocat scurgerile de gaze naturale din conductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică, relatează

„Scurgerea de gaz pe scară largă de la NS-1 nu este altceva decât un atac terorist planificat de Rusia și un act de agresiune în direcția UE”, a scris Podoliak pe pagina sa de Twitter.

„Federația Rusă dorește să destabilizeze situația economică din Europa și să provoace panică înainte de iarnă”, a mai notat el, adăugând că cel mai bun răspuns pentru astfel de acțiuni ale Moscovei sunt „tancurile pentru Ucraina, în special cele germane”.

„Gas leak” from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…

Suedia și Germania au declarat mai devreme în cursul zilei că au detectat explozii puternice în zonele în care gazoductele Nord Stream 1 și 2 au fost avariate.

„Nu există niciun dubiu că acestea au fost explozii”, a declarat seismologul Bjord Lund pentru televiziunea publică suedeză.

Forțele armate daneze au publicat marți o înregistrare video și mai multe fotografii care arată cum sunt văzute exploziile la suprafața apei.

Gas bubbles from the Nord Stream 2 leak reaching the surface of the Baltic Sea show disturbance of well over one kilometer diameter near Bornholm, Denmark.

