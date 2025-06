Nunta lui Bezos, mutată din centrul Veneției din cauza activiștilor și a riscurilor de securitate

, fondatorul Amazon, a fost nevoit să-și mute locația petrecerii de nuntă din după ce activiști locali au amenințat că vor bloca accesul invitaților de la eveniment cu crocodili gonflabili pe canale. Nunta urma să aibă loc în fastuoasa clădire Scuola Grande della Misericordia, dar a fost relocată în zona Arsenale, un complex istoric de șantiere navale, mai greu accesibil protestatarilor, potrivit , citat de către Libertatea.

Protestele iau amploare: „Dacă poți închiria Veneția pentru nuntă, poți plăti și mai multe taxe”

Decizia a venit și pe fondul îngrijorărilor legate de securitate, mai ales după ce SUA s-au implicat în conflictul dintre Israel și Iran, iar în Veneția și-a făcut apariția Ivanka Trump, alături de alți invitați celebri. Presa locală scrie că s-au luat măsuri speciale în cartierul evreiesc al orașului.

Circa 200 de invitați sunt așteptați la eveniment, inclusiv nume sonore precum Elon Musk, Kim Kardashian și Leonardo DiCaprio. Se estimează că aproximativ 95 de avioane private vor ateriza în oraș pentru nuntă. Ceremonia religioasă va avea loc vineri, în bazilica San Giorgio Maggiore, iar petrecerea principală se va ține sâmbătă.

Grupul de activiști No Space for Bezos susține că protestul a avut succes. De altfel, aceștia plănuiesc un marș pașnic intitulat „No Bezos, no war” în loc să perturbe direct nunta.

Greenpeace Italia și organizația britanică Everyone Hates Elon s-au alăturat protestului. Un banner uriaș a fost desfășurat în Piața San Marco, cu imaginea lui Bezos râzând și mesajul: „Dacă poți închiria Veneția pentru nunta ta, poți plăti și mai multe taxe”.

Primarul Veneției, Luigi Brugnaro, s-a arătat deranjat de proteste, considerând că astfel de evenimente aduc bani orașului. În contrast, primarul unei comune din Veneto, Soàve, i-a făcut o invitație deschisă cuplului, oferind propria localitate ca alternativă pentru nuntă.